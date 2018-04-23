Металіст – Герта: почесна нічия ? (фоторепортаж)

Матч 2-го туру групового турніру Кубку УЄФА між харківським Металістом та німецькою Гертою, що пройшов прохолодним вечором 6 листопада у Харкові (t - плюс 4), завершився нульовою нічиєю.

Наприкінці другого тайму Металіст відчутно додав у грі, але ця перевага не вилилася у голи.

«Я розумію, - сказав після матчу головний тренер Металіста Мирон Маркевич, - всі чекали тільки перемоги. Але ми грали проти хорошої команди, тим більше, в останньому турі вони програли 1:5, тому, звичайно, сьогодні виставили редути проти нас. Нам не вдалося зламати ці редути. В принципі, гра була досить активною, але це - єврокубки, і тут не прощають таких помилок. Нам було важко пройти таку оборону, ми могли забити в другому таймі, але я гадаю, що рахунок - по грі».

На думку М.Маркевича, у Металіста «була перевага». «Ми її не реалізували. Можливо, тому, що неважно зіграли наші форварди. В середині поля мали перевагу, і по такій грі необхідно, щоб хтось поставив крапку. На жаль, такої людини не знайшлося», - зазначив наставник Металіста.

Головний тренер Герти Люсьєн Фавр вважає, що Харків має сильну команду.

«Результат 0:0 – це хороший підсумок, - сказав він. - Важкий був матч. У перші 15 хвилин у нас були великі проблеми на цьому полі. У нас не було останнього пасу. А в цілому шанси були у обох команд, але не вийшло, і не вистачило, судячи з усього, саме останнього пасу. Ми ще не вилетіли з групи, тому все ще можливе. Далі гратимемо і побачимо, що буде далі».

В цілому, - зауважив Л.Фавр, - Металіст – сильна команда, і зараз я б не хотів про це думати. У Харкові дуже сильна команда».

В іншому матчі групи «В» Галатасарай виграв у Бенфіки з рахунком 2:0 і з 6 очками очолив групу. На другому місці Герта (2), на третьому з одним очком Металіст (у першому турі команда не грала). В Олімпіакоса, який пропустив другий тур, очок немає.

Фоторепортаж Андрія КРАВЧЕНКА