В Харківській області пройде цикл семінарів з основ туристичного бізнесу

Харків. 5 жовтня. УНІАН. Найближчим часом Харківська облдержадміністрації розпочне цикл семінарів для співробітників відділів культури райдержадміністрацій, де їх навчатимуть основам туристичного бізнесу.

Як повідомляє сайт облдержадміністрації з посиланням на заступника губернатора Євгена САВІНА, сьогодні управління культури і туризму відпрацьовує план таких семінарів.

За його словами, на працівниках відділів культури РДА лежить завдання зі створення в районах умов для туристичного бізнесу.

«Ми просили райони підготувати десятихвилинний фільм про свої райони, про те, як вони представляють свої туристичні маршрути. Наступний крок - ми почнемо проводити з ними семінари і навчати їх разом з фахівцями діючих туристичних компаній, які реально займаються продажем туристичних послуг, і фахівцями факультету міжнародних відносин та туристичного бізнесу Харківського університету ім. Каразіна», - сказав Є.САВІН.

Семінари планується проводити або в Харкові, або на одній з турбаз Харківської області.

Є.САВІН зазначив, що за час підготовки кадрів буде відібраний і організований в пакет десять кращих маршрутів, які можна буде продавати, і буде розпочата робота з туристичними компаніями по просуванню цих маршрутів.

На знімках: садиба в селі Шарівка, куди може пролягти один з туристичних маршрутів Харківщини.

Фото Андрія КРАВЧЕНКА