Прокуратура Харківщини порушила справу за фактом зникнення міліціонера

Харків. 30 грудня. УНІАН. Прокуратура Харківської області порушила кримінальну справу за фактом зникнення безвісти міліціонера-водія Зміївського районного відділу внутрішніх справ.

Як повідомили коло респонденту УНІАН у прес-службі прокуратури, цей працівник райвідділу міліції на початку квітня цього року пішов з дому і не повернувся.

Кримінальну справу порушено за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.115 Кримінального кодексу України (умисне вбивство).

Розслідування обставин зникнення міліціонера проводиться слідчими слідчого управління Головного управління МВС України в Харківській області.

Хід досудового слідства перебуває на контролі прокуратури області, повідомили у прес-службі.