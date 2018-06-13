«Харьковская сирень»: плани і проекти

Кінофестиваль «Харьковская сирень» стає майданчиком для реалізації і втілення багатьох творчих ідей

Вікторія Маренич повідомила на прес-конференції, що наступний (4-й) Міжнародний фестиваль короткометражного кіно планується провести в травні 2012 року.

«Ми обов`язково продовжимо французьку лінію, тому що почесним президентом кінофестивалю є людина, яка нам подарувала його назву, - Мілен Демонжо. Є вже намітки щодо гостей, і ми вже почали переговори. Безумовно, буде продовжено лінію російського кінематографа, і ми будемо прагнути до того, щоб якомога більше нових представників російського кіно побували в нашому місті», - зазначила співголова фестивалю.

Вона також повідомила, що за рішенням оргкомітету фестивалю та його голови Михайла Добкіна з наступного року буде значно більше уваги приділятися українському кінематографу. «Ми будемо активно просувати й виводити на такий же рівень українську гілку. Якщо в Каннах перемогла молода кінематографістка з Києва, то не за горами той час, коли, можливо, переможець нашої «Харьковской сирени» зможе гідно представити нашу країну за її межами. Українська гілка буде розширена, буде наповнюватися новими роботами і новими митцями з тих людей, хто досить давно працює в кінематографі і користується досить стабільною увагою як з боку засобів масової інформації, так і глядачів», - підкреслила В.Маренич. За її словами, існує ряд кіноробіт, які українські кінематографісти створили за межами України, а майданчик «Харьковской сирени» - прекрасне місце для презентації цих робіт.

В.Маренич повідомила, що в рамках наступного фестивалю традиційно будуть проводитися майстер-класи метрів кінематографа. «Ми будемо продовжувати цю лінію і в наступному році. І Академія культури, і режисерський факультет Університету мистецтв дуже потребують такого спілкування, оскільки не кожен ВНЗ може собі дозволити запросити досить відомого режисера, який міг би відповісти на будь-які питання тих людей, які роблять тільки перші кроки в реалізації своїх творчих ідей»,- підкреслила вона.

Начальник управління відзначила успіх «фестивалю у фестивалі» «Музика третього напряму», присвяченого музиці Ісаака Дунаєвського. Наступного року планується запросити 5-6 відомих композиторів, які пишуть для кіно. Також у рамках IV Міжнародного кінофестивалю «Харьковская сирень» буде оголошено конкурс серед харківських фотохудожників «Сирень по-харьковски».

«Кінофестиваль «Харьковская сирень» стає майданчиком для реалізації і втілення багатьох творчих ідей, не тільки кінематографічних», - підсумувала В.Маренич.

Дорогу молодим талантам

Цього року серед учасників кінофестивалю «Харьковская сирень» розгорнулась серйозна боротьба. «Той факт, що на фестивалі були представлені сильні роботи студентів ВДІКу, напевно, закономірний. Серед переможців є Республіка Татарстан, і це чудово. На мій погляд, їх анімаційні роботи були дуже філософські. Можна пояснити й те, що «Гран - прі» кінофестивалю отримав колишній харків`янин В`ячеслав Серкез. Його фільм «Червоний трикутник» - це данина пам`яті в`язням фашистських концтаборів. Ми презентували цей фільм в ХГУ «НУА», тоді ніхто з глядачів не залишився байдужим», - зазначила В.Маренич.

За її словами, на шляху до перемоги немає випадковостей, адже всі випадковості - це низка закономірностей. «Минулого року В`ячеслав Серкез був переможцем в одній з номінацій кінофестивалю. Він є випускником майстерні Алли Сурикової, яка звернулася тоді до Михайла Добкіна з проханням про допомогу в реалізації проекту її студента, - зазначила співголова кінофестивалю. - Я галаю, що йому дуже пощастило, що на його творчому шляху з`явився такий педагог, який запропонував йому взяти участь у II Міжнародному кінофестивалі. Я гадаю, що йому також дуже пощастило, що на його шляху з`явився Михайло Добкін, який виділив позабюджетні кошти на створення цієї кінострічки».

Також вона зазначила, що минулорічний володар «Гран-прі» Руслан Нікулін завдяки фінансовій підтримці Михайла Добкіна, зміг поїхати на навчання до Москви на Вищі курси сценаристів і режисерів. «Я гадаю, що зірки не спалахують з нічого. Ці люди дуже творчі й старанні, які прямо йдуть до своєї мети», - підкреслила В.Маренич.

Пройде конкурс на створення образу головного призу кінофестивалю

З 1 вересня серед молодих скульпторів буде оголошено конкурс на ескіз головного призу кінофестивалю «Харьковская сирень».

«Ми пішли на це свідомо. Наші надзвичайно красиві, але дуже крихкі призи – гілки харківської бузку – тепер вже надбання музею. З 1 вересня буде оголошено конкурс серед молодих скульпторів, які запропонують нам своє бачення головних призів за номінаціями фестивалю. Буде це камінь? Буде це бронза? Я думаю, що роботи будуть цікавими. Таким чином, ми підтримаємо також молодих скульпторів, які також кують майбутнє нашого славного міста Харкова», - сказала В.Маренич.

Вона повідомила, що підсумки конкурсу планується підбити до березня 2012 р.

На кінофестивалі презентували книги Мілен Демонжо та Володимира Миславського

«В рамках III Міжнародного кінофестивалю «Харьковская сирень» відбулися презентації двох чудових книг. Дирекція кінофестивалю взяла на себе всі витрати на їх видання. Перша книга написана Володимиром Миславським і присвячена 150-річчю харківського кінематографа. Йому вдалося зібрати величезну кількість матеріалів для видання цієї книги. Я вважаю, що він блискуче впорався з цим завданням», - сказала В.Маренич.

За її словами, оргкомітет кінофестивалю вирішив надати частину накладу цієї книги в навчальні заклади та бібліотеки Харкова та Харківської області.

«Я рекомендую ознайомитися з цим унікальним виданням тим, хто ще не встиг цього зробити. Це дуже гарна підмога для тих людей, хто робить свої перші кроки в кінематографі, а також для тих, хто вже вивчає його історію», - підкреслила вона.

Другою була видана книга Мілен Демонжо «Тварини в моєму житті». «Вона була перекладена з французької мови та видана некомерційним накладом у 1000 примірників. Цю книгу вже доставили в усі дошкільні та шкільні установи, інтернати та дитячі будинки Харкова й Харківської області. Вона також надійде в усі бібліотеки, які звернулися до нас з таким проханням», - повідомила В.Маренич.

Також вона зазначила, що багато бібліотек регіону звертаються з проханням передати їм першу книгу Мілен Демонжо «Харьковская сирень». «Ми ще володіємо достатнім тиражем цієї книги, щоб «Харьковская сирень» від Мілен Демонжо стала окрасою будь-якої бібліотеки», - підкреслила вона.



Харківських журналістів пригостять вином від П`єра Рішара

Під час торішнього фестивалю «Харьковская сирень» була проведена перша дегустація продукції винного дому Chateau Bel Eveque відомого французького актора П`єра Рішара. Нині до Харкова вже доставлене його нове вино, і наступного тижня буде організована велика дегустація вин для представників засобів масової інформації, повідомила В.Маренич.

«Це можливість скуштувати справжнього вина з Chateau Bel Eveque, яке відоме у всьому світі як винний дім П`єра Рішара», - зазначила вона.

Начальник управління повідомила, що на захід будуть запрошені представники харківських ЗМІ і журналісти районних газет. Дегустація буде проходити на базі одного з районів Харківської області, і її буде проводити партнер фестивалю - мережа винних бутиків «In Vino».

«Ми зможемо насолодитися чудовим смаком вина, яке неможливо ні з чим сплутати. У нього є певна смакова особливість», - сказала В.Маренич.

Буде створено музей фестивалю

За кілька років проведення фестивалю «Харьковская сирень» були накопичені матеріали, з яких уже збирається невеликий музей проекту, повідомила В.Маренич.

«Можливо, вже час створювати музей, тому що музейні експонати накопичуються, хочемо ми цього чи ні. Це величезна кількість афіш та каталогів, які ми видаємо ось уже 3 роки, і вони всі цікаві і різні. Роботи, які представлені ними - це вже певна історія», - зазначила вона.

Готується конкурс серед харківських фотохудожників

У рамках IV Міжнародного кінофестивалю «Харьковская сирень» буде оголошено конкурс серед харківських фотохудожників, повідомила В.Маренич.

«У вересні ми оголосимо фотоконкурс серед фотохудожників Харкова. Ми чекаємо, що наші фотохудожники покажуть нам свою точку зору на об`єкти, образи, архітектурні твори міста навесні», - зазначила вона.

За її словами, підсумки цього фотоконкурсу будуть підбиті в ході IV Міжнародного кінофестивалю «Харьковская сирень».

У рамках проекту «Харьковская сирень P.S.» у Харкові покажуть 2 повнометражні кінострічки

«Проект «Харьковская сирень P.S.» буде жити та розвиватися. Ми переконалися в тому, що у нас залишається величезна кількість цікавих заходів, для проведення яких в рамках фестивалю просто не вистачало часу», - зазначила Маренич.

Вона повідомила, що 2 грудня 2011 р, в день українського кіно планується провести показ фільму Михайла Кауфмана «Навесні», який був створений в 1929 р. «Ми запросимо на цей показ представників українського кінематографа. Я думаю, що член журі кінофестивалю «Харьковская сирень» - кінокритик Володимир Миславський зможе нам розповісти багато цікавого про цю сторінку українського кіно, яка пов`язана з нашим містом. Це буде дуже цікаво і пізнавально», - зазначила В.Маренич.

Другою кінострічкою, яку Дирекція кінофестивалю планує показати в рамках проекту «Харьковская сирень P.S.», буде кінострічка «Для починающих любити». «Цей фільм створили видатні представники російського кіно Борис Токарєв і Людмила Гладунко. Вони нещодавно закінчили роботу над цим фільмом, сьогодні він вже вийшов у російський прокат, - повідомила вона. - Це буде допрем`єрний показ кінострічки».

За її словами, оргкомітет уже провів переговори з одним із харківських кінотеатрів. «Ми хочемо, щоб ця сімейна пара режисерів змогла приїхати до нас у місто і не просто презентувати свій фільм, а провести творчу зустріч з харків`янами», - зазначила співголова кінофестивалю.

«Харьковская сирень» позиціонує Харків як справжнє європейське місто

Кінофестиваль «Харьковская сирень» є одним з величезної низки заходів, які позиціонують нас як справжнє європейське місто, вважає В.Маренич.

«Нашому місту, - сказала вона, - не вистачало саме такого заходу, де б збиралися протягом тижня найкращі кінематографічні уми - як молоді люди, так і метри з різних країн світу».

В.Маренич зазначила, що цей фестиваль є продовженням тієї ідеї, яка народилася коли губернатор Михайло Добкін ще був харківським міським головою, і на сьогоднішній день цей проект вже впевнено став на ноги. На її думку, цьогорічний фестиваль проходив більш організовано, ніж попередні.

За словами В.Маренич, фестиваль зібрав безліч шанувальників кіно. Тисячі харків`ян і гостей міста змогли побачитися зі своїми кумирами і відвідати майстер-класи. «Такої кількості метрів, як провели в цьому році майстер-класи, у нас ще не було», - сказала вона.

Начальник управління відзначила, що, незважаючи на те, що рік був дуже непростим для реалізації творчих і культурних проектів, III Міжнародний фестиваль «Харьковская сирень» показав, що у Харкові є бажання, розмах і небайдужі люди, які готові надати сприяння в організації та проведенні цього заходу. «У Харкові дуже багато людей, у яких не просто є бажання поспілкуватися з Рішаром або з Бельмондо, а яким небайдуже в цілому майбутнє міста», - зазначила вона.

В.Маренич також висловила подяку харківським правоохоронцям за те, що фестиваль пройшов без жодних пригод, і спонсорам фестивалю за підтримку, та підкреслила, що на проведення Міжнародного кінофестивалю «Харьковская сирень» не було витрачено бюджетних коштів.

На знімку:учасники й гості минулих фестивалів.

Фото Андрія КРАВЧЕНКА