Битва за малу Конституцію або Хто стане в домі господарем (фоторепортаж)

Перед початком сесії міськради 4 липня кілька тисяч харків`ян розпочали акцію протесту проти поспішного, як вони вважають, прийняття "малої" Конституції. На мітингу під прапорами БЮТ, "Нашої України", а також громадського руху "Міський дозор" промовці гостро скритикували керівників міста і депутатів, котрі, на їхню думку, "приватизують Харків".

На плакатах написи: «Новий Статут - для корупції та фінансових махінацій!», «Без думки громади не може бути прийнятий новий Статут!», «Ганебний Статут під редакцією Добкіна – на смітник!», «Ні – узурпації влади у Харкові!».

Над майданом Конституції лунає: «Ганьба!», «Ні - новому Статуту!», "Владу - у відставку!". І сподівання, що мер вийде поговорити з народом.

У залі сесії оголошено, що попередній Статут застарів, і жити далі за ним громада не може. З 51 однієї статті документу змін зазнають 44.

Опозиція заявляє: новий Статут суперечить Конституції і чинному законодавству, усуває громаду від прийняття важливих рішень, мер стає номінальним керівником, і затвердження документу у такому вигляді «призведе до узурпації влади купкою чиновників”.

Все, що робиться на вулиці, коментує події голова облради Василь Салигін, «деструктив опозиції».

У ході таємного голосування приймається нова редакція Статуту. За словами міського голови Михайла Добкіна, «отримали документ, якого немає в жодному місті». Мер відкинув критику опозиції, а про її заяви сказав: «Все це від лукавого».

В.Кравченко.