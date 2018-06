Іван Правилов. Заокеанський офф-сайт чи помста тренеру?

20 січня багато видань з посиланням на американське агентство Associated Press розповсюдили інформацію про те, що українського хокейного тренера Івана Правилова заарештували в США за підозрою в розбещенні підлітка.

Таємниця філадельфійської ночі

48-річного тренера з Харкова, який останні 5 років проживає і працює у США, звинувачують у тому, що він вчинив дії сексуального характеру стосовно свого 14-річного вихованця. ЗМІ посилаються на судові документи і наголошують, що цей факт засвідчили два хлопці з команди «Дружба-78», президентом якого є І.Правилов. Згідно із заявами цих підлітків, уночі 3 січня вони разом з тренером перебували в квартирі у передмісті Філадельфії Елкінс Парк (Elkins Park). В ході спілкування І.Правилов начебто поклав руку на геніталії одного з них. Коли тренер дізнався про те, що хлопець поскаржився на домагання, він, згідно з матеріалами справи, пригрозив підлітку і вдарив його.

Якщо в суді вину І.Правилова буде доведено, то йому, як пише американська преса, загрожує покарання у вигляді позбавлення волі терміном від 6 до 8 років.

Зубрус не вірить у звинувачення

На події миттєво відреагував форвард New Jersey Devils («Нью-Джерсі Девілз», НХЛ) Дайнюс Зубрус – найвідоміший з вихованців І.Правилова та «Дружби-78». Як повідомляє isport.ua з посиланням на Star-Ledger, супер-зірка американського хокею висловив велику стурбованість історією, у яку потрапив його вчитель, і заявив, що не вірить у звинувачення. «Я знаю цю людину, підтримую з ним стосунки… У нього багато ворогів… Сподіваюся, що правосуддя у всьому розбереться», – заявив 33-річний Д.Зубрус.

Свої коментарі зробила також мати цього хокеїста Ірена Зубрінене, яка проживає у США. Вона знає І.Правилова понад 20 років, оскільки вивезла 11-річного Дайнюса з Литви в Україну спеціально для начання в «Дружбі-78», заснованій І.Павиловим. Ірена і Дайнюс залишаються людьми, наближеними до тренера по цей час. Мати Зубруса сказала, не сприймає ці звинувачення. Неправдиві, на її думку, свідчення проти тренера виникають через сувору спортивну конкуренцію в Україні.

Свій коментар дав Джастін Aдамські (Justin Adamski Sr.) – хокейний директор і генеральний менеджер катка на Олд-Йорк-роуд в Елкінс Парку, де І.Правилов арендував лід і напередодні арешту тренував хокеїстів з «Дружби-78». Менеджер каже, що він ніколи не помічав чогось недоречного в стосунках між І.Правиловим та 12-15-річними українськими хлопцями.

Водночас ровесник Д.Зубруса 33-річний Максим Старченко - колишній вихованців «Дружби-78», що проживає у США, у телефонній розмові розповів американським журналістам про І.Правилова зовсім інше. М.Старченко написав книгу з красномовною назвою «За залізною завісою: Сльози в ідеальному Хокей’ ГУЛАГу» («Behind the Iron Curtain: Tears in the Perfect Hockey `Gulag`») і висловив сподівання, що вона проллє світло і на події, про які йдеться.

«Дружба- 78»

Згідно з інформацією сайту «Хокейного клубу-школи «Дружба-78» Івана Правилова», цей клуб був створений у 1982 р. в Харкові. У 1992 р. в Канадському місті Квебек «Дружба-78» стала чемпіоном світу в категорії PeeWee серед клубних команд (гравці віком до 14 років). Команда є багаторазовим чемпіоном України, переможцем перших юнацьких ігор України 1995 р., а також переможцем понад 30 міжнародних юнацьких турнірів у Росії, Чехії, Німеччині, США, Канаді та Мексиці.

Тренування дітей проходять виключно за методикою І.Правилова – засновника, президента і головного тренера «Дружби-78». Ця методика дозволяє розкрити закладений у людині потенціал на 90-100% , тоді як інші – лише на 30-40%. Сьогодні в клубі «Дружба-78» займається понад 80 дітей 1995 - 2003 р.н. Групи 1995-1997 р.н. та 1999 - 2001 р.н. беруть участь у чемпіонаті Україні. Хлопці у старшому віці проходять тренерську практику.

«Досягнення команди, – йдеться на сайті «Дружби-78», – не мають собі рівних, і її по праву вважають однією з кращих юнацьких команд світу. Ці фантастичні успіхи досягнуті завдяки унікальній та передовий методиці тренера Івана Правилова, його неортодоксального ставлення до організації тренувань та виховного процесу, що сприяє максимальній реалізації можливостей і талантів людини, повному розкриттю потенціалу, закладеного природою в юних спортсменів, розвитку їхніх морально-вольових та людських якостей. І.Правилов застосовує власну систему тренувань і виховання спортсменів, апробовану на попередніх командах. Сьогодні клуб-школа «Дружба-78» є зразком поведінки й майстерності як на хокейному майданчику, так і в житті. У клубі працює тренерський склад: В.Єрьомін, О.Ігнатьєв, О.Баранковський, О.Мінак. Вони фахівці – знають і використовують методику І.Правилова на практиці».

Відомо, що деякі вихованці «Дружби-78» виступають за різні клуби у США і Канаді, а також в Росії і Білорусі. Дайнюс Зубрус – один з найуспішніших випускників «Дружби-78». Сформованим хокеїстом він поїхав грати за океан у 17 років і виступав, зокрема, за клуби «Вашингтон Кепіталз», «Філадельфія Флайерз», а нині є форвардом «Нью-Джерсі Девілз». У НХЛ (NHL) Д.Зубрус зіграв 1000 матчів і забив 200 шайб, що є одним з найкращих показників у американському та канадському хокеї.

30 років на ковзанці

Упродовж останніх 10 років «Дружбу-78» супроводжували конфлікти, які так чи інакше позначилися на долі як її вихованців, так і тренерів. Зокрема, восени 2003 р. за участь в іграх двох дівчат – 15-річного капітана команди Єлизавети Рябкіної та 13-річної Вікторії Мікуленко – «Дружба-78», тоді уже 3-разований чемпіон України серед юнаків, – була дискаліфікована і не допущена до фінальних матчів у чоловічих змаганнях на Всеукраїнських зимових іграх.

Здається, ця історія остаточно поховала мрії І.Правилова створити жіночу олімпійську збірну України з хокею. За задумом тренера, основою цієї збірної могли б стати вихованки «Дружби-78», які в ній навчалися нарівні з хлопцями. Були звернення Лізи Рябкіної та її батьків до Президента України Леоніда Кучми з проханням сприяти розвитку жіночого хокею і не дать зламати долі юних спортсменок. І.Правилов пропонував проект створення системи підготовки хокеїстів у Харківській області з перспективою перенесення досвіду на весь український хокей.

Нездійснені наміри тренера обернулися тим, що восени 2005 р. близько 20 випускників «Дружби-78» виїхали з України і продовжили тренеування і навчання в приватних коледжах США. Нині за океаном перебуває близько 30 вихованців клубу – вони грають у хокей і навчаються в американських закладах. 24-річна Ліза Рябкіна, зокрема, здобуває освіту у Гарварді.

У Харкові в Палаці спорту, де базувалася «Дружба-78» (як відділення Спеціальної дитячо-юнацької спортивної школи олімпійського резерву) безнастанно йшли бої клубу з адміністрацією школи і конкурентами за лід, приміщення і виживання. Як один з епізодів – бійка зі стріляниною, втручання міліції, кримінальна справи проти тренерів, нарешті – викинуті з приміщень на сніг всі речі команди: форма, апаратура, спортивні лаштунки, трофеї. «Конкуренція» – намагалися знайти пояснення харків’яни, очевидці подій. На той час у «Дружбі-78» навчалося близько 300 дітей.

У 2006 р. стосовно трьох тренерів «Дружби-78» (на той час головного тренера молодіжної збірної України І.Правилова та його партнерів Володимира Єрьоміна і Олега Чекришова) було порушено кримінальну справу. Двох із них – В.Єрьоміна та О.Чекришова – за порушення підписки про невиїзд влітку 2007 р. було взято під варту (вони провели у Харківському СІЗО близько 3 місяців і були звільнені за амністією). Третій фігурант справи – І.Правилов через побоювання бути заарештованим в Україні не повернувся зі США. Справа була пов`язана з інцидентом у серпні 2006 р. в приміщенні Харківської СДЮСШОР, коли директор цієї школи під час конфлікту, який виник між тренерами, батьками, дітьми з «Дружби-78» – з одного боку, та керівництвом СДЮСШОР – з іншого, застосував газовий пістолет.

Влітку 2007 р. батьки хокеїстів «Дружби-78», яка перебувала на міжнародному турнірі «One Hockey» у Філадельфії, заявили, що звертатимуться до Посольства США в Україні і проситимуть своїм дітям притулок за океаном. Їхні обурення вилилися в цілу низку протестів у Харкові та Києві за участю хокеїстів, батьків і представників громадськості. Коментуючи ці події, директор СДЮСШОР Сергій Брижа сказав кореспондентові УНІАН, що вважає ситуацію надуманою. За його словами, діти мали в школі всі умови для навчання, тренувань та участі у змаганнях. І те, що названі тренери «Дружби-78» «звільнені за порушення дисципліни і перебувають під слідстом за фактом хулігантства, знаходилися на підписках про невиїзд, – заявив С.Брижа, – просто використовується в корисливих цілях».

Правилов у США став жертвою дитячої помсти?

Батьки хокеїстів і тренери «Дружби-78» шоковані історією з І.Правиловим у Сполучених Штатах.

Про це 20 січня повідомив в інтерв’ю УНІАН тренер Володимир Єрьомін, який нещодавно повернувся з-за океану з командою юнаків 1995-1997 р.н., що проводила в США спортивно-тренувальні збори. Кримінальна історія, у якій фігурує І.Правилов, сталася з двома підлітками саме з цієї групи. Обидва хокеїсти залишилися у Штатах для продовження тренувань. За словами В.Єрьоміна, інша команда «Дружби-78», сформована з юних хокеїстів 1999-2000 р.н., прилетіла до США 8 січня на запрошення І.Правилова і тренується для участі в Чемпіонаті світу серед дитячих клубних команд віком до 13 років, який має пройти у Квебеку (Канада) в лютому 2012 р. Ця команда складається з 25 юних хокеїстів, крім харків’ян, до неї входять ще кілька підлітків з інших міст України. Також на базі «Дружби-78» продовжує тренування група старшого віку, яка готується до ігор Чемпіонату України і в якій перебувають 2 фігунаранти «справи Правилова».

Те, що відбулося з І.Правиловим, «могло стати наслідком дитячого розбишацтва, а то й помсти», – сказав В.Єрьомін. Він зазначив, що такий висновок зробила у розмові з ним мати одного з підлітків з Києва, який перебуває на тренуваннях у США. «Я поспілкувалася зі своїм сином і зрозуміла, що ті хлопці втомилися від «виховного процесу» і вирішили помститися тренерові (І.Правилову – УНІАН)», – навів слова матері хокеїста В.Єрьомін. Тренер наголосив при цьому, що І.Правилов завжди був принципово вимогливим до юних хокеїстів у процесі навчання – це одна з головних рис його тренерського стилю. І це, можливо, іноді викликає спротив у підопічних – так часто буває в тренерській роботі. В.Єрьомін припустив, що слова матері, яка говорила зі своїм сином, з іншими хлопцями та їхніми батьками, «можуть відбивати суть того, що сталося».

Вже сьогодні, 24 січня, В.Єрьомін додав, що йому стали відомі деякі інші подробиці «їсторії в Elkins Park». Тренерові про них повідомили батьки інших хлопців, котрі продовжують тренування у США. Картина вимальовується така: уночі в квартирі у передмісті Філадельфії Елкінс Парк (Elkins Park) разом з І.Правиловим перебували не 2, а 7 підлітків. «Квартира має 2 кімнати, двері не зачиняються, все навиду. Хлопці здивовані і характеризують ситуацію не інакше, як «маячнею», – сказав В.Єрьомін.

Тренера підтримав батько одного з хокеїстів харків’янин Едуард Пилипенко. У розмові з кореспондентом УНІАН він назвав І.Правилова «справжнім учителем й справжнім вихователем». Е.Пилипенко сказав, що він «у захопленні» від І.Правилова як тренера і педагога і дуже цінує його методику. «І.Правилов ставить високі вимоги, але завжди допомагає. Там, де треба, де непослух дітей чи якісь проблеми, - глибоко вникає і розбирається, обговорює ситуації з батьками», - зазначив батько хокеїста. «Більшість хлопців, - додав він, - не вірять у те, що таке могло статися». Приблизно такої ж думки й деякі інші батьки з Харкова і Києва, з якими вдалося порозмовляти кореспонденту.

Водночас, моральні якості І.Правилова піддав сумніву спортивний чиновник, який побажав залишитися неназваним: «У Харкові багато роблять для хокею і надалі робитимуть. Це стосувалолся й Правилова. Йому робили дуже багато, але він виявився невдячною людиною».

За інформацією, якою володіє В.Єрьомін, І.Правилов був затриманий наприкінці минулого тижня і зараз перебуває під слідством. Тренер зазначив, що впродовж 5 років свого проживання США І.Правилов постійно організовує тренувальні збори українських хокеїстів, їхні поїздки за океан для участі в турнірах і сам проводить майстер-класи. Федерація хокею України зацікавлена в участі юних українських хокеїстів у міжнародних змаганнях.

За даними В.Єрьоміна, на цей час американська сторона не має претензій до дітей і тренера Олега Ігнатьєва, який очолює команду на нинішніх зборах у США, і надають їм право вибору – тренуватися далі чи повертатися в Україну.

Насамкінець В.Єрьомін зазначив, що виїзди українських хокеїстів за океан є доброю спортивною школою. Команди, які на запрошення І.Правилова впродовж цих 5 років брали участь у міжнародних змаганнях у США, неодноразово вигравали турніри. Зокрема, повідомив він, у 2011 р. команда «Дружба-78» (1997 р.н.) під керівництвом І.Правилова стала переможцем турніру серед команд вищого рівня підготовки Labor Day Tournament у США, а також переможцем турніру Gatorade в штаті Нью-Джерсі (США) і фіналістом найпрестижнішого літнього турніру на півночі США – One Hockey у Пенсільванії.

Також наприкінці листопада 2011 р. підопічні І.Правилова з «Дружби-78» (1995-1997 р.н.) виграли турнір у Пенсільванії в місті Естон. Вони продовж 39 днів провели 33 гри, з яких у 17 здобули перемоги.

У прес-службі Міністерства освіти, науки молоді та спорту України у відповідь на прохання прокоментувати інцидент у США, УНІАН повідомили, що їм нічого про це не відомо, і запропонували направити офіційний запит згідно із Законом «Про доступ до публічної інформації».

Слухання справи в американському суді призначене на 27 січня. За повідомленнями ЗМІ, І.Правилов, перебуваючи під вартою, висловив стурбованість тим, що без нього підготовка «Дружби-78» до Чемпіонату у Квебеку може бути зірваною. Преса пише, що головний тренер попросив раніше розпочати слухання справи у зв’язку з тим, що, як він висловився, «команда обезголовлена».

Володимир Кравченко

Фото Гетті (Д.Зубрус) та з архіву ХК «Дружба-78»