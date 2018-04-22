Президент про пріоритети

У ході робочої поїздки до Харкова Віктор Ющенко провів зустріч з головами сільських і селищних рад, представниками АПК та сільською інтелігенцією. Глава держави, зокрема, звернувся до еліти краю, оприлюднив соціальні ініціативи, говорив про депутатську недоторканність, спілкувався з колективом державного підприємства "Електроважмаш".

… про еліту і головні напрямки

Як висловився Ющенко еліта Харківської області ще багато чого не зробила для розвитку індустрії, науки, політики, економіки і культури країни.

Одними з головних напрямів, на яких слід працювати найближчим часом, Президент назвав виборчу кампанію, «яку вперше переживає Україна як дострокові вибори», освіту та формування бюджету 2008 року. За його словами, сьогодні є «актуальні потреби корекції політики у багатьох сферах», і політичні сили можуть взяти у цьому найактивнішу участь. Дослідження в 175 національних економіках світу показали, що Україна посідає 174 місце, і це, за словами Президента, є першою проблемою для цілого світу у країнах-інвесторах. Це є такий паркан, який не може перескочити середній клас, підприємець.

Ющенко виступив, зокрема, за перегляд політики вільних економічних зон, «радикальний перегляд бюджетної політики», оптимізацію виконання соціальних програм, за нормальний діалог влади і бізнесу, за гармонізацію взаємин гілок влади.

«Той економічний потенціал і ті соціальні наслідки, які ми маємо, - це неспівставні речі», - сказав Президент. При цьому він висловив слова критики на адресу уряду і зазначив: якщо ключові державні програми не будуть виконуватися, «нас чекає багато неправильних тенденцій». Глава держави висловив сподівання, що нові зміни, на які чекає суспільство, можуть швидко вивести Україну на магістраль європейського демократичного простору.

… про роль держави у розвитку села

Держава повинна забезпечити розвиток українського села та високі соціальні стандарти для сільських мешканців.

«Найважливіше – держава має вкладати основні інвестиції в людей. В першу чергу, це стосується сільського населення», – сказав Президент. – « ...Щоб українське село почало жити, ми повинні створити там для людини мотиви».

Озвучуючи свої соціальні ініціативи, глава держави окремо відзначив ті, що безпосередньо стосуються селян. Йдеться, зокрема, про встановлення надбавки до посадового окладу у розмірі 20% для фахівців сільських закладів соціально-культурної сфери (шкіл, дитсадків, клубів, бібліотек, фельдшерсько-акушерських пунктів, дільничних лікарень, медамбулаторій тощо). «Ці люди повинні відчути, що держава повернулася до них обличчям, піклується про них», – підкреслив В.Ющенко.

Президент також наголосив, що селяни, які йдуть на пенсію, мають забезпечуватися гідною соціальною підтримкою. Саме тому він ініціював підвищення у 2008 році коефіцієнту страхового стажу з 1 до 1,35% та здійснення перерахунку пенсій, які призначені до 2004 року – адже це дозволить підвищити пенсії для значної частини пенсіонерів на 35-45%.

Напередодні Дня знань окремим питанням глава держави виділив освіту на селі. Він, зокрема, доручив головам сільських рад звернути увагу на забезпечення дошкільного виховання дітей – йдеться насамперед про відновлення роботи відповідних закладів. «Я закликаю вас мобілізувати все з ресурсів, щоб відновити роботу цих дошкільних закладів», – сказав В.Ющенко. Президент також наголосив, що цього року має бути «поставлена крапка» в темі реалізації програми «Шкільний автобус». У держбюджеті на це передбачено достатньо грошей, підкреслив він. «Є кошти, політичне рішення також прийняте, немає лише виконання бюджетної дисципліни», – зазначив глава держави, наголосивши на необхідності її дотримання виконавчою владою.

«Бюджетна дисципліна повинна виконуватися владою на всіх рівнях», – підкреслив він, відзначивши, що на сьогодні уряд не фінансує ряд ключових державних програм, в тому числі й щодо виплати компенсацій у сфері сільського господарства. В цьому контексті Президент нагадав, що держбюджет, передусім, має слугувати реалізації економічного і соціального курсу країни.

…про депутатську недоторканність

В.Ющенко вкотре наголосив на необхідності скасування депутатської недоторканності.

«Українська система влади, яка формувалася останнім часом і отримала вишкіл працювати на політичне замовлення, має бути зруйнованою», - сказав Президент.

На його думку, якщо залишити депутатську недоторканність, то вона «сформулює таку систему у всіх сферах, яка формуватиме недоторканну прокуратуру, МВС тощо, що не дозволятиме демократично розвиватися суспільству». Тому, сказав В.Ющенко, «давайте дозволимо українському громадянинові поважати себе, давайте дозволимо Закону торкатися депутата».

Глава держави закликав харківську громаду підтримати цю ідею і заявив, що скасування депутатської недоторканності стане кроком до формування справедливої і чесної влади.

Поставивши у підписному листі мільйонний підпис за скасування депутатської недоторканності, Президент сказав: «Хочу підкреслити, що ця дорога є єдино правильною, нація правильно робить, що ініціює питання скасування недоторканності, оскільки розуміє, що через її ліквідацію ми приходимо до рівного права людей, перш за все, перед законом. Це ключовий соціальний догмат для того, щоб відчути себе в українському суспільстві рівним серед рівних. І тому для мене це була висока честь поставити сьогодні мільйонний підпис під зверненням і продемонструвати те, що сотні тисяч, мільйони українців наполягають на скасуванні депутатської недоторканності».

…про Януковича та ідею обговорення бюджету на сесії 4 вересня

В.Ющенко наголосив, що Верховна Рада V cкликання не може розглядати проект державного бюджету на 2008 рік.

Коментуючи пропозицію прем’єр-міністра Віктора Януковича провести парламентські слухання з питань державного бюджету на 2008 рік, глава держави сказав:

«Якщо ми хочемо говорити про бюджетний процес… То бюджетний процес від самого початку складання бюджету, формулювання Бюджетної резолюції до його прийняття повинен відбуватися виключно в нормах, які передбачені законом України. Тоді ми будемо мати легітимний бюджет наступного року».

Він припустив, що народні депутати V скликання, зібравшись на такі слухання, хочуть продемонструвати, що займаються розробкою проекту держбюджету. «Очевидно, тут мова йде про піар-кампанію, яка, скоріше за все, повинна була засвідчити, що народні депутати, які сьогодні пішли у виборчий процес, якимось чином турбуються про бюджетний процес», - зазначив Президент.

Водночас він переконаний у неконструктивності такого підходу.

«На мій погляд, центральна влада, кожен народний депутат, прем’єр-міністр повинні демонструвати одне – закони, Конституцію, які були порушені, які мотивували проведення дострокових виборів, визнаються всіма політичними силами, політичні сили йдуть на вибори», - підкреслив В.Ющенко.

Він наголосив, що політичні сили-учасники виборів нині мають говорити про процес стабілізації у країні.

«Крок, який нав’язують здійснити 4 вересня, – це крок у неправильному напрямку. Я жалкую, що прем’єр-міністр погодився і підтримав таке рішення. Це дорога неправильна, це дорога до загострення», - сказав В.Ющенко.

… про позапланові перевірки на «Електроважмаші»

Президент підписав розпорядження про припинення позапланових перевірок на Державному підприємстві «Електроважмаш».

За словами Президента, цим заводом завжди будуть цікавитися, тому завжди комусь будуть потрібні перевірки. В.Ющенко повідомив, що обговорив з директором заводу Віталієм Чередником ситуацію з фінансовими потоками, яка ледве не призвела підприємство до банкрутства.

"Завод хотіли передати двом-трьом дядькам, до речі, харківським демократам, але це не відбулося. Зараз завод на підйомі", - заявив В.Ющенко.

Як повідомив В.Чередник, на заводі постійно проводяться перевірки КРУ, що дуже заважає керівництву підприємства займатися виробничою діяльністю, зокрема, укладати контракти. В.Чередник також заявив про необхідність створення концерну "Укренергомаш" на основі декількох харківських підприємств.

...про "Електроважмаш" і зарплату

Президент, зокрема, відзначив, що підприємство є один із гарантів енергетичної безпеки нашої країни, а його продукція відома далеко за межами України.

У ході розмови робітники також поцікавилися соціальними ініціативами Президента, зокрема тими, що стосуються підвищення не менш ніж до 500 грн. з 1 січня 2008 року мінімальної зарплати, та перерахунку пенсій. Щодо першого, відзначив В. Ющенко, таке збільшення дасть можливість гарантувати 17 мільйонам працівників оплату праці не менше зазначених розмірів мінімальної заробітної плати.