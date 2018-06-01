Друга справа Тимошенко: «вважати неможливим» суд без її участі

28 квітня Київський райсуд Харкова на три тижні відклав розгляд справи екс-прем`єр-міністра України Юлії Тимошенко щодо діяльності корпорації «Єдині енергетичні системи України».

Прохання надійшло від самої обвинувачуваної. Її заяву зачитав головуючий суддя Костянтин Садовський. Тимошенко поскаржилася на здоров’я і попросила ухвалити рішення «про недоставку до суду». Водночас вона попросила суд відкласти розгляд справи «до одужання», аби «безпосередньо» брати участь у судових засіданнях.

На відміну від попереднього слухання 19 квітня, цієї суботи відводів від жодної із сторін не пролунало. Не обійшлося без ексцесу. На 10-й хвилині роботи суду, під час оприлюднення заяви Тимошенко, у двері щосили хтось почав грюкати. Робота була перервана, на прохання головуючого судові виконавці відчинили двері, і до зали увійшов Олександр Турчинов у супроводі народних депутатів. З їхніх вуст пролунало обвинувачення в тому, що двері зачинені незаконно. У залі довго не вщухав гамір.

Державний обвинувач Віктор Лобач звернув увагу на відсутність довідки про стан здоров’я Тимошенко, яка відбуває покарання в Качанівській виправній колонії. Це важливий фактор, оскільки вирішується питання про доставку обвинуваченої до суду.

Прокурор повідомив, що обвинувачі не отримали медичного висновку про стан здоров’я Тимошенко, позаяк вона не дозволяє себе оглянути фахівцям медкомісії. У зв’язку з цим члени комісії попросили про збільшення строку відповіді на запит, а обвинувачі у свою чергу звернулися до суду з проханням відкласти розгляд справи на 2 тижні.

Нагадаємо, що 27 квітня медкомісія Міністерства охорони здоров’я, спеціально створена для вивчення стану здоров’я Тимошенко, оголосила, що не може дати висновок про можливість засудженої брати участь у судовому засіданні 28 квітня. За словами голови комісії МОЗ - першого заступника міністра охорони здоров’я Раїси Моісеєнко, висновок було неможливо зробити через відмову засудженої провести її медичний огляд. Комісія зустрічалася з Тимошенко в Качанівській колонії, але екс-прем’єр не дала згоди на її медичне обстеження. За словами Моісеєнко, рішення про можливу доставку Ю.Тимошенко на судове засідання 28 квітня не входило до повноважень комісії МОЗ. Це мала зробити пенітенціарна служба, якій і було передано висновки медкомісії.

Зважаючи на пропозицію медкомісії МОЗ дати два тижні додаткового часу для можливого обстеження обвинувачуваної, прокурор Лобач визнав за можливе «відкласти розгляд справи».

Взявши слово, захисник Сергій Власенко звернув увагу на події останніх днів. Адвокат висловив обурення тим, що Тимошенко була «силоміць доправлена до лікарні», а його після повернення засудженої в Качанівську колонію під приводом «санітарних днів» не допускали до підзахисної. «Я стверджую, що її побили, і я бачив наслідки цього побиття», - заявив захисник.

Власенко зажадав від суду ухвалити окрему постанову щодо «насильницьких дій» працівників Качанівської виправної колонії стосовно Тимошенко під час її примусового перевезення до лікарні «Укрзалізниці» у ніч на 21 квітня.

«Факти побиття підтверджені відповідними фотографіями, які були зроблені Уповноваженим Верховної ради з прав людини та передані експертам. На підставі ознайомлення з ними судово-медичний експерт дійшов висновку, що сінці на тілі Тимошекно виникли внаслідок удару кулаком зі значною силою», - повідомив С.Власенко.

За словами захисника, з вересня 2011 року Тимошенко не є працездатною, їй не надавали належну медичну допомогу, а нині за станом здоров’я його підзахисна не може брати участі у процесуальних діях.

Адвокат додав до свого клопотання оригінал висновку німецьких лікарів та інформацію щодо побиття Тимошенко. При цьому він нагадав про припис Європейського суду з прав людини, який зобов’язує владу лікувати Тимошенко.

«Німецькі лікарі зазначили, що клініка, в якій пропонувалося нібито лікувати Юлію Тимошенко, не відповідає вимогам і не може забезпечити лікування», - наголосив Власенко. Він також нагадав, що 17 квітня німецькі лікарі надали висновок про те, що екс-прем’єр не може брати участь у судових засіданнях за станом здоров’я.

Одночасно з клопотанням про призупинення розгляду справи Власенко звернувся до суду з проханням винести кілька окремих постанов. Зокрема, щодо незаконних дій керівництва Качанівської колонії, а також нанесення їй тілесних ушкоджень. Адвокат зажадав ухвалити постанову і щодо прокурора Харківської області Геннадія Тюріна, який, на його думку, неадекватно реагував на події, відмовив у порушенні кримінальної справи за фактом побитття Тимошенко - а «тепер проводяться якісь перевірки».

Захисник Олександр Плахотнюк підтримав свого колегу і заявив, що «не можна слухати справу за відсутністю Юлії Тимошенко». Він заявив про необхідність не відкладати розгляд справи, а призупинити її до одужання обвинувачуваної. Водночас адвокат наголосив на особливій ролі судді і звернувся до його сумління.

Захисники Євгенія Тимошенко, а також Андрій Кожем’якін підтримали своїх колег. Із вуст керівника фракції «БЮТ-Батьківщина» пролунали найрадикальніші вимоги. Кожем’якін зажадав «повного закриття справи за відсутністю складу злочину». Він заявив, що вважає Тимошенко «не винною», і звернувся до Президента Віктора Януковича з вимогою «відреагувати належним чином на дії тих, хто її переслідує, негайно і публічно». Кожем’якін закликав главу держави взяти на себе відповідальність за дотримання прав людини і просив доручити Генеральному прокуру розслідувати факт побиття засудженої. Насамкінець захисник заявив, що Тимошенко не винна, а також висловив перерконання, що вона «скоро вийде на волю».

Як повідомлялося, під час попереднього слухання 19 квітня державні обвинувачі у справі Тимошенко оголосили, що екс-прем’єр України обвинувачується за трьома пунктами: перший - організація розкрадання бюджетних коштів і замах на розкрадання коштів з держбюджету на суму 25 млн грн. Другий - ухилення корпорації ЄЕСУ від сплати податків на загальну суму 4 млн грн. І третій пункт - використання платіжної карти іноземної компанії, з рахунку якої Тимошенко використовувала майже 1 млн дол на розрахунки у дорогих готелях і ресторанах, не сплативши податків з цієї суми.

Заключне слово судді на засіданні 28 квітня було коротким. Садовський пообіцяв розглянути всі клопотання адвокатів у ході судового процесу і оголосив постанову суду: «вважати неможливим» розгляд справи Тимошенко без її участі. Суд призначив наступне засідання на 10 годину ранку 21 травня.

У коментарі після завершення слухання Власенко зробив заяву журналістам. На його думку, рішенням суду про перенесення розгляду справи Тимошенко влада визнала, що екс-прем’єр перебуває у важкому стані.

«На сьогоднішньому судовому засіданні влада змушена була юридично визнати те, що вони не визнавали з 5 листопада 2011 року, що окрім того, що Юлія Тимошенко не винувата в тих обвинуваченнях, які їй висуваються, на жаль, стан її здоров’я є таким, що несе певні загрози для неї», - сказав Власенко. «Саме тому, - додав він, - суд був змушений під тиском абсолютно очевидних фактів, а також враховуючи ганебне побиття Юлії Тимошенко, відкласти розгляд справи до 21 травня».

Водночас Власенко зауважив, що трьох тижнів недостатньо для одужання Тимошенко. «Ми вважаємо, що цього часу є недостатньо для відновлення здоров’я Юлії Володимирівни, оскільки німецькі лікарі неодноразово заявляли, що це потребує кількох місяців», - сказав адвокат.

С.Власенко висловив сподівання, що німецькі лікарі, які планують знову приїхати в Україну, проведуть ще одне обстеження «і дадуть ще одне заключення, на яке буде спиратися суд, розглядаючи питання про можливість слухання справи у подальшому».

Водночас адвокат висловив жаль, що суд не відреагував на заяву захисту щодо припинення розгляду справи до повного одужання Ю.Тимошенко, «що було б найбільш логічним у цій ситуації».

У свою чергу, державний обвинувач Вікторія Калита на брифінгу заявила, що обвинувачення вживатиме всі передбачені законом заходи для забезпечення права Тимошенко щодо участі її у судовому процесі. «Державними обвинувачами вживатимуться всі передбачені законом заходи для того, щоб права Тимошенко щодо участі її в судовому розгляді справи були додержані», - сказала Калита.

28 квітня також донька Юлії Тимошенко Євгенія заявила, що її мати голодує 9-й день, дуже слабка і потребує негайного лікування.

«Сьогодні мама голодує вже дев`ятий день. Їй потрібне негайне лікування у спеціалізованому медичному закладі відповідно до рішення Європейського суду. Три тижні, які надав суд, недостатньо для лікування - вона знаходиться у дуже слабкому стані», - сказала Є.Тимошенко.

У суботу пролунав також коментар ще одного депутата-бютівця. Сергій Міщенко припустив, що Тимошенко не зможе взяти участь у наступному судовому засіданні, оскільки їй не надається кваліфікована медична допомога. «Вона у такому стані, що вилікувати її за два тижні неможливо. Через фізичний біль Юлія Тимошенко не може себе повноцінно захистити», - сказав він.

«Думаю, вони робитимуть все можливе, щоб Юлія Тимошенко з’явилася на суді, або ж зроблять засідання прямо в колонії», - заявив Міщенко.

Засідання суду 28 квітня, як і попередні слухання 19-29 квітня, проходило під «акомпанемент майдану». На площі Руднєва перед будинком Апеляційного суду, де розглядав справу Київський райсуд, проходили мітинги як прихильників, так і противників Тимошенко.

Володимир КРАВЧЕНКО

На знімку: прихильники Юлії Тимошенко на площі Руднєва під час суду 28 квітня, Харків.

Фото Олексія ФУРМАНА