Бізнес: прогнози на 2008 рік для України невтішні?

Економічні експерти прогнозують у 2008-му році для України небувале зростання інфляції та падіння росту ВВП. Також фахівці Міжнародного валютного фонду та низки українських аналітичних структур застерігають про ризик економічної кризи в Україні внаслідок іпотечної кризи в Сполучених Штатах через залежність від американських кредитів.

Багато інфляційних застережень економісти висловлюють щодо планів уряду Юлії Тимошенко – зокрема щодо повернення внесків вкладникам Ощадбанку, проте новий уряд обіцяє втримати інфляційні показники.

Попри те, що уряд Юлії Тимошенко, готуючи проект бюджету на 2008-й рік, вніс до розробленого попереднім Кабінетом документу істотні зміни, він зберіг прогноз росту ВВП уряду Януковича. В Міністерстві економіки очікують, що та цифра становитиме 6,8%, а інфляція не сягне двозначної позначки. Інакші прогнози мають фахівці Міжнародного валютного фонду та низки українських аналітичних структур, які говорять про ризик небувалої інфляції та економічної кризи в Україні цього року.

Останнє вони пов’язують насамперед із іпотечною кризою в Сполучених Штатах – адже Україна разом із Росією та Казахстаном є найбільшим одержувачем західних та зокрема американських кредитів серед пострадянських держав. Фахівці міжнародної групи з запобігання криз Crisis group тим часом говорять про «життя не за свій кошт», яке нині проживає українська економіка, яка споживає більше, ніж виробляє, фінансуючи дисбаланс за рахунок відносно дешевих іноземних кредитів. Іншими ризиками 2008-го, за оцінками експертів, для України може стати енергетична та економічна кризи.

Експерти занепокоєні, що українська економіка є заручником виборчих обіцянок – на тлі скептичних економічних прогнозів новий уряд будує плани щодо повернення вже цього року громадянам 20 мільярдів гривень знецінених внесків Ощадбанку та збільшення соціальної допомоги.

У січні українці отримають пенсії у два етапи через пізнє прийняття бюджету на 2008-й рік.

Міністр праці та соціальної політики Людмила Денисова розповіла, що вже з другого січня пенсіонери отримають пенсії за старими розрахунками, оскільки бюджет було прийнято лише за три дні до нового року. Проте згодом пенсії буде перераховано і вже в січні пенсіонери отримають додаткові виплати.

З 1 січня в Україні розпочався новий етап пенсійної реформи, що передбачає підвищення коефіцієнту за кожен відпрацьований рік стажу, а також збільшення втричі – до 928 гривень - заробітної плати для нарахування пенсій.

Раніше президент Віктор Ющенко назвав національним завданням 2008-го втілення пенсійної реформи, а прем’єр Юлія Тимошенко заявила про збільшення на 40% витрат Пенсійного фонду.

«Газпром» заявив, що ціна на газ для Білорусі у 2008-му становитиме 119 доларів за тисячу кубометрів і на неї не вплине подорожчання газу, який компанія закупає в Туркменістані.

Речник «Газпрому» Сергій Купріянов повідомив, що з 1 січня ціна на туркменський газ зростає до 130 доларів за тисячу кубометрів, а в другому півріччі – 150 доларів за тисячу кубометрів.

Разом із тим, це не зачепить Білорусь, оскільки, як висловився пан Купріянов, із нею Росія має довгостроковий контракт, який передбачає ціну в 119 доларів за тисячу кубометрів.

Ще два роки тому вартість газу, який постачав до Білорусі «Газпром», становила близько 47 доларів за тисячу кубометрів, проте після вимог «Газпрому» щодо підвищення ціни за дві хвилини до 2007-го року Білорусь погодилася на 100 доларів за тисячу кубометрів, аби запобігти газової кризи.

Країни Перської затоки створили спільний ринок, до якого увійшли усі шість членів Ради співпраці арабських держав того регіону.

«Історичним» назвав рішення про створення спільного ринку між шістьма арабськими країнами генеральний секретар Ради співпраці арабських держав Перської затоки Абдулрахам аль-Аттія.

Та подія планувалася ще після заснування тієї організації у 1981-му, проте перші суттєві кроки до того почали робитися лише у двотисячних. Зокрема минулого року Бахрейн, Катар, Кувейт, Об`єднані Арабські Емірати, Оман і Саудівська Аравія домовилися про введення єдиної валюти до 2010-го року, а першого січня 2008-го – про спільний ринок.

Сукупний обсяг економік членів нового спільного ринку становить 715 мільярдів доларів, а сукупні резерви нафти – понад половину нафтових резервів країн-членів ОПЕК.

Оглядачі говорять про те, що зі створенням спільного ринку Рада співпраці арабських держав посилює свої міжнародні позиції, перетворюючись на такий собі «Євросоюз арабського світу» – адже відтепер шість країн Перської затоки матимуть вільний рух капіталу, а також свободу пересування, проживання, працевлаштування і рівність економічних можливостей для їх громадян.

Гральну імперію Лас-Вегас завдяки високим прибуткам аналітики в Сполучених Штатах назвали «локомотивом зростання американської економіки».

За даними американських економічних видань у вівторок, останні місяці бізнес у Лас-Вегасі демонструє збільшення надходжень на 20% на тлі хиткого фінансового сектору та іпотечної кризи, які тривають у Сполучених Штатах внаслідок падіння курсу долара.

Оглядачі зауважують, що витрати на ігри для багатих, на які розрахована світова столиця казино, зростають, а відтак – у Сполучених Штатах процвітають сфери бізнесу, розраховані на розваги для найбільш заможних кіл населення. Разом з тим, американський середній клас зменшив свої витрати порівняно з попереднім роком навіть під час різдвяного розпродажу.

Ольга Макарчик, Бі-Бі-Сі, Київ