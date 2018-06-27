”Как Вас тэпэр понимать”?

Харківська обласна організація партії «Реформи і Порядок» звернулася з відкритим листом до Міністерства закордонних справ Росії, у якому просить це відомство пояснити, як розуміти заяви Владіміра Путіна, сказані в ході і після візиту до Москви президента України Віктора Ющенка.

«Під час підсумкової прес-конференції президентів України та Росії 12 лютого 2008 року, - йдеться у зверненні, - Владімір Путін зробив заяву щодо можливого перенацілення ядерних ракет на територію України. Президент Росії також дозволив собі неприпустимі в міжнародній дипломатії висловлювання стосовно звернення Президента України, Голови Верховної ради України, Прем’єр-міністра України до керівництва НАТО. Подібні заяви є грубим втручанням у внутрішні справи України порушенням міжнародних домовленостей».

Автори листа нагадують, що «Російська Федерація згідно з Будапештським меморандумом 1994 року спільно зі США, Китаєм, Францією, Німеччиною та Великобританією стала гарантом політичної та економічної безпеки України. Зокрема зобов’язалася «утримуватися від тиску, спрямованого на те, щоб підпорядкувати своїм власним інтересам здійснення Україною прав, властивих її суверенітету».

«Добросусідські стосунки між Україною та Росією, - звертаються увага в листі, - підтверджуються низкою двосторонніх договорів. На практиці, в односторонньому порядку з російської сторони, допускаються ревізії домовленостей. Це і Тузла, і перешкоди для імпорту українських товарів в Росію, і невмотивоване оголошення українців персонами нон-грата, і постійні тлумачення внутрішньополітичних процесів та історії України, спроби газового шантажу».

Обласна організація ПРП просить МЗС Російської Федерації «пояснити офіційну позицію Російської Федерації про те, які положення договорів між нашими державами визнаються чинними, а які допускають довільне тлумачення в залежності від погоди».

Як відомо, президент Путін оголосив, що Росія може націлити свої ракети на територію України, якщо Київ долучиться до НАТО і дозволить на своїй території розміщення протиракетного щита США.

При цьому на зустрічі з президентом Ющенком у Кремлі Владімір Путін визнав, що Україна має право самостійно розбудовувати свої відносини з НАТО. Водночас, Владімір Путін не радить Києву цього робити, оскільки на його думку вступ до оборонного блоку обмежує суверенітет країни.

Як пише ВВС, раніше, Москва засудила наміри Чехії та Польщі розмістити на своїй території протиракетний комплекс США.

Сьогодні ж, президент Путін денонсував своїм указом міжурядові угоди між Росією і Україною про використання радарних систем на території України. Росія пояснила цей крок тим, що технічний ресурс систем у Мукачево і Севастополі вичерпано і що російське Міноборони буде використовувати тепер радарні системи на своїй території та в Білорусі.

В документі наголошується також, що «Україна практично самоусунулася від виконання обов’язків з підтримання готовності радарних систем».

В минулому Україна ставила питання про збільшення платні Росією за утримання її об’єктів.

Росія визнала подальшу експлуатацію РЛС недоцільною, оскільки їхня модернізація, як сказано, коштуватиме 25 відсотків вартості об’єктів.

Раніше, Державна дума Росії скасувала україно-російську угоду, яка передбачала використання станцій попередження про ракетний напад у колишніх республіках союзу, у тому числі у Мукачеві та Севастополі.

Ця угода діяла із 1997 року, однак нині, після завершення технічного строку служби радарів міністерство оборони Росії вважає подальше використання їх недоцільним.

Держдума ухвалила рішення у той час, як в Україні тривають запеклі дискусії стосовно співпраці України із НАТО.

Раніше в Україні висловлювалися припущення, чи не будуть ці РЛС задіяні у створенні системи протиракетної оборони США, однак на офіційному рівні такі версії були відкинуті. Тому подальша доля цих станцій тепер виключна справа самої України.