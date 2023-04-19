Цей спосіб заощадить багато часу і нервів тим, хто любить, щоб на кухні все було ідеально.

Миття холодильника - не найприємніше і швидке заняття, проте необхідне. Важливо тримати його в чистоті, щоб їжа зберігалася в нормальних умовах.

Раніше ми писали, як зберігати продукти в холодильнику, щоб вони не псувалися і не смерділи - правила, про які ви не знали. Зараз же розберемося, як легко забезпечити чистоту полиць.

Чим застелити полиці в холодильнику - просте рішення

Найдешевший і швидкий спосіб - накрити всі поверхні звичайної харчовою плівкою. Вона захистить полиці не тільки від бруду, але і від подряпин і потертостей через взаємодію з посудом. У разі, якщо плівка забруднилася, її просто потрібно замінити на нову.

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Менш бюджетний спосіб зберегти полиці в чистоті - купити спеціальні килимки для холодильника з антимікробним і антігрязевим покриттям.

Як відмити полиці в холодильнику - дієвий спосіб

Перш ніж застеляти полиці харчовою плівкою, потрібно їх добре помити і висушити. Найкраще зняти їх, помістити у ванну або глибоку ємність і відмити у воді з невеликою кількістю миючого або харчовою содою. Після цього їх потрібно насухо витерти і повернути на свої місця.

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