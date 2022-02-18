Тим часом, як показав досвід багатьох користувачів, робити зауваження злодієві не завжди безпечно.

Крадіжки в супермакркетах є поширеним явищем у всіх країнах світу. Однак чи станете ви викривати злодія, побачивши як він щось поклав собі в кишеню?

Цим питанням задався один з користувачів на порталі reddit.com. У своєму пості він міркує не просто про крадіжку будь-яких товарів, а саме товарів для дітей і на скільки правильно буде в такому випадку викривати злодія.

"Якщо бачу, що хтось краде в магазині дитячі товари, я не кажу ні слова, і ви теж не повинні", - висловив думку автор, додавши при цьому, що його друзі і сім'я не розділять цей погляд.

"Якщо ви бачите, що хтось краде алкоголь, цукерки або щось ще, повідомте про це. Це магазинні крадіжки. Якщо ви бачите, що хтось краде в магазині підгузники, дитячі суміші або нагрудники. Нічого не кажіть. Вони просто намагаються забезпечити свою дитину будь-якими засобами. Ти нічого не бачив, проходь повз", - пояснив свою позицію користувач.

При цьому він зазначив, що якщо по виду злодія можна визначити, що він не обмежений в засобах - це інша справа. "Але якщо схоже, що вони не можуть дозволити собі те, що вони крадуть в магазині, тоді відверніться в інший бік", - порекомендував автор.

Для тих, хто каже "ймовірно, вони перепродують вкрадене, щоб купити наркотики", так, це можливо. В рівній мірі можливо і те, що вони дійсно крадуть, щоб подбати про дітей.

"Я, мабуть, повинен був сказати, що я не намагаюся заохотити крадіжки магазинів. Це як і раніше злочин, і його не слід робити регулярно. Я просто кажу, що якщо вам потрібно вкрасти в магазині предмети першої необхідності з чистої необхідності, я б дивився в інший бік. Це не моя справа", - зазначив автор.

Для тих, хто каже: "не розводь тих, кого не можеш нагодувати", чорт візьми, це безсердечно. Годувальник сім'ї міг померти або піти. Презерватив міг порватися, а у вашому штаті або країні немає вільного доступу до абортів. Щось трапляється, і люди можуть впасти у відчай".

Його публікація викликала бурхливі суперечки в коментарях. Так один з користувачів зазначив, що магазинні крадіжки взагалі не його справа, оскільки він там не працює. Ще один коментатор розповів, що він став свідком крадіжки в супермаркеті і коли зробив зауваження злодюжці, той пригрозив йому канцелярським ножем.

Також у суперечку втрутилися працівники супермаркетів. "Я охоронець, і мені не платять стільки, щоб мене зарізав магазинний злодій", - написав свою думку автор. З ним погодився ще один, зазначивши, що це не їхня справа запобігати крадіжкам. На підтвердження цього ще один користувач поділився своїм поганим досвідом: "минулого разу, коли я піклувався про те, щоб зупинити магазинного злодія на моїй роботі, мене так сильно вдарили в щелепу, що я не міг нормально їсти пару тижнів. Я не збираюся проходити через це знову".

Ще один користувач розповів, що побачив як хлопець виймав гроші з ящика для пожертвувань. "Я вигукнув слово злодій, а потім він подивився мені в очі і тримав ніж. Я в жаху втік", - розповів користувач.

"Ржу не можу. Ніхто не повинен турбуватися про те, що хтось краде речі на 20 доларів у корпорації з мільярдним оборотом, яка не платить своїм співробітникам прожитковий мінімум", - поділився своєю думкою ще один користувач.

"По-перше, мені плювати на магазинні крадіжки в цілому, тому, якщо чесно, я б нікого не здавав. Що б вони не крали. По-друге, якщо хтось краде дитячі товари, це не обов'язково означає, що у нього немає грошей, щоб купити їх. Може бути, він витратив гроші на інші речі, перш ніж подбати про своїх дітей", - припустив ще один користувач.

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