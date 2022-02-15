Зловмисника вже затримали та заарештували.

Рецидивіст пограбував, зґвалтувати та намагався задушити пенсіонерку в Тульчині Вінницької області. Йому загрожує до 12 років позбавлення волі.

Про це повідомляє прес-служба поліції області.

11 лютого близько 16:00 в поліцію звернулася мешканка Тульчина. За словами жінки, на її 73-річну матір напали. Зловмисник відібрав у постраждалої 3 тисячі гривень, зґвалтував її та намагався задушити.

Правоохоронцям вдалося по гарячих слідах затримати підозрюваного в центрі Тульчина.

Зазначається, що затриманий раніше не раз притягувався до кримінальної відповідальності. Востаннє його засудили на п'ять років позбавлення волі за крадіжку та незаконне заволодіння транспортним засобом.

Затриманому 12 лютого повідомили підозру і його взяли під варту. Йому загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Як раніше повідомляв УНІАН, працівники Державного бюро розслідувань повідомили про підозру інспектору Кропивницької виправної колонії №6 у зґвалтуванні двох неповнолітніх дівчат. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі до 15 років.

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