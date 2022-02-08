Чоловік стверджує, що не отримував посилку, хоча у трекінг-листі вона вже "вручена".

Клієнт "Нової пошти" звинуватив кур'єра у крадіжці посилки. Чоловік розповів, що він так і не отримав свій вантаж з магазину, хоча кур'єр вже нібито має на руках накладну з підписом від нього.

Свою скаргу клієнт розмістив у коментарях на сторінці "Нової пошти" у Facebook.

Чоловік дуже розлючений через прикрий інцидент з посилкою. Він не тільки написав скаргу, а ще й показав скриншот з відстежуванням вантажу. Там дійсно зазначено, що посилка вже була вручена.

Проте клієнт каже, що він нічого не отримував. Він намагався з'ясувати ситуацію та телефонував до магазина, звідки чекав посилку. Там йому сказали, що вони вже дзвонили кур'єру і той нібито має накладну з підписом.

"Де мій вантаж? Кур'єр нічого не доставив, ще й в нього є наглість обманювати! (З магазину передзвонили та повідомили, що він сказав, що в нього накладна з нашим підписом , дуже хочу це побачити!). Чому таке відношення до клієнтів за їхні ж гроші?", - написав обурений клієнт.

У "Новій пошті" на скаргу відреагували, проте відповідь компанії здивувала:

"Доброго ранку! Оце так. Нам щиро прикро, що склалась така ситуація. Наразі ми уточнюємо деталі та щойно будуть новини - одразу Вас проінформуємо".

Читайте також"Тарифи подвоюються": клієнтка обурилася дивним сервісом від "Нової пошти"Проте як довго триватиме перевірка та чи отримає клієнт свою посилку - у "Новій пошті" не розповіли.

Раніше УНІАН вже повідомляв, що клієнт звинуватив "Нову пошту" у крадіжці дорогої посилки. Відправлення прийшло до отримувача без важливих деталей.

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