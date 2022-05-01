Дані події особливо сильно вплинуть на долю деяких знаків Зодіаку.

30 квітня почався коридор затемнень. Стартував він сонячним затемненням, і закінчиться 16 травня повним місячним затемненням. Дані події не пройдуть безслідно, стверджують фахівці.

Для деяких знаків Зодіаку затемнення позначаться на фінансовій стороні життя. Наприклад, Овнам, Козерогам, Рибам і Ракам коридор затемнень обіцяє нові можливості і фінансовий зріст. У той час як Терези і Близнюки будуть терпіти серйозні проблеми з грошима.

Період коридору затемнень допоможе визначити ваші справжні бажання і поставити більш конкретні цілі, а потім зробити сміливі кроки, щоб втілити їх в життя. Так, Скорпіонам і Стрільцям в цей період краще утриматися від серйозних поїздок. Овнам зірки радять з особливою обережністю ставитися до прийняття відповідальних рішень, щоб потім не пошкодувати.

Водоліїв і риб в період з 30 квітня по 16 травня цього року чекають серйозні зміни в особистому житті. Правда, не всі зміни будуть позитивними.

Нагадаємо, астрологи назвали три знаки зодіаку, з якими важко в шлюбі.

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