На всі знаки зодіаку вплине ретроградний Меркурій.

Під впливом ретроградного Меркурія знаки перебувають до 3 червня. Після цього ще кілька днів варто поберегти себе від його негативного впливу. Чого чекати певним знакам і чого варто побоюватися в останній тиждень травня - розповіли астрологи.

Овен

Сприятливий тиждень для нових починань, повернення до старих захоплень і зустрічі з людьми з минулого. Всі ці події виключно позитивно позначаться на найближчому майбутньому.

Телець

Це відмінний тиждень, щоб почати освоювати нову справу або знайти собі нове захоплення. Під впливом Венери будуть вирішені колишні проблеми і суперечки, а в питаннях вибору варто прислухатися виключно до власної інтуїції.

Близнюки

Особливу обережність варто проявляти в понеділок і неділю. Ці дні можуть принести небезпеку і негативну енергію.

Утримайтеся від поїздок, серйозних покупок або важливих угод.

Рак

Ракам зірки і планети прогнозують конфлікти з близькими. Не виключено, що вони будуть викликані впливом Меркурія. Варто намагатися стримувати себе і не піддаватися провокаціям. На цьому тижні можна очікувати позитивних змін в кар'єрі.

Лев

Леви, які завжди звикли бути скрізь і в усьому лідерами, і в останній тиждень травня не упустять можливості здобути десь перемогу. Їх підтримає енергія Марса. Астрологи кажуть, що найбільш небезпечний день випадає на неділю, 29 травня. У цю дату найкраще бути вдома і відмовитися від прийняття важливих рішень.

Діва

Дів в цей тиждень часто будуть відвідувати негативні думки. Іноді ці роздуми навіть будуть доводити до сліз. Єдиний вихід - абстрагуватися від поточних проблем, пити ромашковий чай і намагатися заспокоїти себе хорошими думками.

Терези

У Терезів на цьому тижні з'явиться величезне бажання займатися чимось новим, вивчати щось, кудись їздити, знайомитися з новими людьми.

Це бажання принесе чимало позитивних моментів і довгоочікуваних зустрічей. Однак фахівці просять звертати увагу на людей, які потребують вашої допомоги.

Скорпіон

Скорпіонів останнім часом мучить тривога і ностальгія. У їхній ситуації це є цілком зрозумілими і нормальними почуттями. Допоможе виправити ситуацію новина про несподіване фінансове надходження у великому розмірі.

Стрілець

Вічно товариським Стрільцям захочеться втекти від усього світу і побути наодинці якийсь час. Не варто відмовляти собі в цьому бажанні. Усамітнення допоможе проаналізувати поточну ситуацію і зробити певні висновки, щоб в подальшому прийняти правильне рішення.

Козоріг

У найближчий тиждень представниці цього знака знайдуть відповіді на питання, які їх давно турбують. Можливо, ці питання пов'язані з родичами.

Водолій

Положення планет і зірок говорить про те, що Водолії можуть зіткнутися з труднощами в роботі і сімейних взаєминах. Найбільш напружені дні для них - з 27 по 29 травня. У ці дати особливу увагу потрібно приділити здоров'ю - більше відпочивайте, мінімізуйте контакти з людьми, які вас дратують і подбайте про режим сну.

Риби

Риби, готуйтеся. Останній тиждень весни подарує вам нові можливості для розвитку і самореалізації. Ці можливості можуть бути представлені у вигляді нових корисних знайомств, ділових пропозицій або запрошень працювати в нову перспективну компанію.

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