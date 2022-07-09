Астрологи прогнозують сприятливий день кільком знакам. Є й ті, хто будуть серйозно переживати 10 липня. Детальніше читайте в матеріалі УНІАН.
Овен
Овни зіткнуться з конфліктами. Сварки можуть бути з кимось із рідних - чоловіком/дружиною, дітьми, батьками і т.д. Головне - намагатися зберігати свою душевну рівновагу і не реагувати на провокації з боку.
Телець
Попри те, що 10 липня - вихідний, Тельці будуть занурені в роботу. Їхні старання спрямовані на досягнення висот у професійній сфері будуть високо оцінені керівництвом.
Близнюки
Проведіть цей чудовий і спокійний день з рідними. Це перезавантаження допоможе розслабитися і повернутися до роботи з новими силами.
Рак
Для Раків настав сприятливий період на роботі. З цього дня всі труднощі почнуть поступово відступати.
Лев
Якщо ви давно хотіли делікатно поговорити з кимось із близьких, то зараз - найкращий час. Зважтеся на це саме сьогодні.
Діва
10 липня - сприятливий день для починань. Відрядження, нові проекти та ідеї будуть успішними і продуктивними.
Терези
Спробуйте не переживати через дрібниці. Відбуваються події, які погіршують ваше поточне становище. Щоб їх подолати, важливо зберігати тверезість розуму.
Скорпіон
У цей день вас чекають зустрічі зі старими друзями. Не всі зустрічі будуть приємними.
Стрілець
Піклуйтеся про себе і своє самопочуття. Якщо вас покликали в якусь компанію, а ви не хочете туди йти, не змушуйте себе. Здійснюйте вчинки виходячи з того, як буде краще саме вам.
Козеріг
Уродженці цього знака проведуть 10 липня за домашніми справами. В ході виконання рутинних обов'язків вони зможуть обміркувати важливі рішення.
Водолій
Для Водоліїв настав час відпустки - відпочинок, релаксація і перезавантаження дійсно вам не завадять.
Риби
Для Риб 10 липня - сприятливий день для того, щоб почати виконувати завдання, які давно відкладали на потім.
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