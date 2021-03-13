Тельцю завтра зірки пророкують важкі втрати, а Близнюкам - значні перевантаження.

Завтра день видасться сприятливим для творчих знахідок і любові, але буде не дуже хороший для повсякденної рутинної роботи.

Про це пише slovofraza.

Овен

Можливо, завтра ви зможете перемогти в собі сумнів і слабкість перед спокусами. Не виключені події, які перевірять вашу життєву стійкість. Як наслідок, ви можете розірвати всі непотрібні зв'язки, наблизивши тільки надійних, відданих друзів.

Телець

У цей день невирішені проблеми будуть постійно нагадувати про себе. Ймовірні важкі втрати, які позначаться на вашій долі. Альтруїзм і служіння ближньому не надто схвалять ваші близькі, у відносинах з якими, можливо, назріває конфліктна ситуація.

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Близнюки

Завтра ймовірні значні перевантаження, як фізичні, так і нервові. Не всі Близнюки зможуть впоратися з виниклою ситуацією. Не рекомендується починати серйозні ділові переговори, підписувати важливі договори й відправлятися в подорожі. Всі ці заходи не виправдають очікувань.

Рак

Неділя може пройти під знаком захисту своїх інтересів. Багато з вас може відчувати ускладнення з партнерами. Буде потрібно уважно стежити за виконанням угод, поводитися мудро і тактовно. При виконанні цих умов день може бути благополучним.

Лев

Перша половина дня буде символізувати інтуїтивну роботу, трансформацію енергії космосу. Зростуть успішність, здатності до реалізації думок і ідей. Посиляться захисні можливості організму. Цей день сприятливий для найважливіших рішень і заходів у Вашому житті.

Діва

Рекомендується критичне ставлення до своєї діяльності, в результаті чого ви чітко побачите свої достоїнства і недоліки. Не виключено, що завтра вам не доведеться відпочити. Професійні проблеми вимагатимуть вашої особистої участі. Доведеться відкласти поїздку або Відпочинок з сім'єю на інший день.

Терези

Завтра не слід переоцінювати свої сили. День несприятливий для вступу в шлюб, зачаття, великих придбань. Ви можете відчути, що ваших життєвих сил і особистої енергетики недостатньо для проведення відповідальних заходів. Ваша доля - планомірна праця і спокійний відпочинок.

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Скорпіон

Завтра не виключена звістка, яка може докорінно змінити все ваше життя. Багатьом представникам даного знака доведеться зробити важкий вибір. Цілком ймовірно, що він буде невірним. Перш ніж приймати остаточні рішення, вам слід заспокоїтися і привести до рівноваги почуття і думки. В цьому випадку ви зможете уникнути помилок.

Стрілець

У неділю може з'явитися унікальна працездатність, в результаті чого ви будете здатні домогтися небувалих успіхів у всьому. Багато хто навіть постараються забути на деякий час про обов'язки та дозволять собі розслабитися.

Козеріг

Козероги можуть впасти спочатку в безпідставний оптимізм, який різко зміниться меланхолією. Багата уява може малювати досить похмурі перспективи упереміж з райдужними. Рекомендується не залишатися на самоті. Спілкування з доброзичливцями допоможе вам відчути рівновагу і спокій.

Водолій

Планомірна діяльність суботи призведе до невеликих, але перспективних змін у неділю. Ви можете собі дозволити відпочинок поза домом, зміну обстановки і розваги. У другій половині дня приготуйтеся почути неприємну новину.

Риби

Встановиться рівновага і ясність думок. Завтра ви зможете стати господарем ситуації. Сприятливі великі придбання, вкладення грошей і комерційні операції. Навколишнє буде зрозумілим і керованим. У другій половині дня велика небезпека травматизму і аварій.

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Автор: УНІАН