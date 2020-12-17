Відомий астролог Павло Глоба розповів, що чекає 17 грудня на всі знаки Зодіаку.
Про це повідомляє slovofraza.
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Овен
Ви зможете розширити коло своїх друзів. Не відмовляйтеся від допомоги.
Телець
17 грудня - це сприятливий день для початку нових стосунків.
Близнюки
Використовуйте час для того, щоб знайти внутрішню гармонію з собою.
Рак
Візьміться за справу, яка вам до душі, а не за ту, яку в пріоритет поставили ваші колеги.
Лев
Вам слід відстоювати свої кордони, адже правила, встановлені іншими, будуть вас дратувати.
Діва
Вам буде супроводжувати удача. Ви зможете зробити більше, ніж запланували.
Терези
У цей день не завадить зупинитися на кілька хвилин, особливо, якщо вас супроводжує стрес або занепокоєння. Так ви зможете визначити, що вас турбує.
Скорпіон
Відпочиньте ввечері. Розбавте рутину чимось цікавим.
Стрілець
У вас може бути тимчасовий спад енергії. Вам потрібне перезавантаження.
Козоріг
Багато Козерогів сьогодні можуть бути трохи інфантильними, наївними і нерозбірливими. За таких обставин хитрі люди можуть легко отримати перевагу, втім, шанси запобігти цьому є.
Водолій
День обіцяє вам фінансовий прибуток.
Риби
Риби сьогодні матимуть стільки енергії і готовності до дії, що забудуть про всі свої страхи і сумніви.
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