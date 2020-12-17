17 грудня Дівам буде супроводжувати успіх.

Відомий астролог Павло Глоба розповів, що чекає 17 грудня на всі знаки Зодіаку.

Про це повідомляє slovofraza.

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Овен

Ви зможете розширити коло своїх друзів. Не відмовляйтеся від допомоги.

Телець

17 грудня - це сприятливий день для початку нових стосунків.

Близнюки

Використовуйте час для того, щоб знайти внутрішню гармонію з собою.

Рак

Візьміться за справу, яка вам до душі, а не за ту, яку в пріоритет поставили ваші колеги.

Лев

Вам слід відстоювати свої кордони, адже правила, встановлені іншими, будуть вас дратувати.

Діва

Вам буде супроводжувати удача. Ви зможете зробити більше, ніж запланували.

Терези

У цей день не завадить зупинитися на кілька хвилин, особливо, якщо вас супроводжує стрес або занепокоєння. Так ви зможете визначити, що вас турбує.

Скорпіон

Відпочиньте ввечері. Розбавте рутину чимось цікавим.

Стрілець

У вас може бути тимчасовий спад енергії. Вам потрібне перезавантаження.

Козоріг

Багато Козерогів сьогодні можуть бути трохи інфантильними, наївними і нерозбірливими. За таких обставин хитрі люди можуть легко отримати перевагу, втім, шанси запобігти цьому є.

Водолій

День обіцяє вам фінансовий прибуток.

Риби

Риби сьогодні матимуть стільки енергії і готовності до дії, що забудуть про всі свої страхи і сумніви.

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Автор: УНІАН