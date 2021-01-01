У суботу, за прогнозом астролога, потрібно насолоджуватися кожним моментом.

Астролог Павло Глоба прогнозує на суботу, 2 січня 2021 року, для всіх гарний настрій та щасливий день.

Про це повідомляє slovofraza.

Овен

Немає сенсу братися за масштабні справи в другий день нового року, розслабляйтеся і набирайтеся сил.

Тілець

Спілкування з друзями не буде складатися, найпростіше припинити з ними контактувати на кілька днів.

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Близнюки

Є ризик зустрітися з людиною, налаштованою вороже, але не приймайте це на свій рахунок.

Рак

Якщо ви ледве концентруєтеся на роботі, спробуйте запалити кілька свічок. Вогонь допоможе!

Лев

У суботу слід відмовитися від будь-якого ризику, інакше провалу в майбутньому уникнути ви не зможете.

Діва

Є сенс ввічливо відмовитися від запрошення піти в гості, щоб насолодитися домашнім комфортом.

Терези

Постарайтеся цього дня думати тільки про хороше, будь-які злі помислі повернуться бумерангом.

Скорпіон

Другий день нового року не повинен бути затьмарений сварками, тому поводьтеся стримано з близькими.

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Стрілець

Будь-яку роботу, намічену на суботу, бажано робити зосереджено й уважно.

Козоріг

У нових людей у вашому житті можуть бути особливі мотиви, ви дізнаєтеся про них трохи пізніше.

Водолій

Почуття ностальгії не повинно штовхнути вас в обійми людей із минулого, вони не принесуть позитиву.

Риби

Навіть у невимушеній дружній бесіді не варто ділитися своїми планами, як професійної, так і особистої властивості.

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Автор: УНІАН