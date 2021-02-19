Для тих, хто в цей день не працює, правильним буде провести його за активним відпочинком.

Субота принесе більшості знаків високу працездатність, так що для тих, хто в цей день не працює, правильним буде провести його за активним відпочинком.

Про це пише "1001 гороскоп".

Овен

Завтра Овен буде відрізнятися підвищеною цікавістю і бажанням проникнути в чужі таємниці. Однак існують ризик не тільки дізнатися чужі секрети, а й ненароком вибовкати свої.

Телець завтра усвідомлює, що у нього є деякі проблеми з грошима. Тому день краще провести за аналізом своїх доходів і витрат.

Близнюки

Близнюки завтра будуть дуже працездатні. Саме тому суботу краще присвятити домашнім справам.

Рак

Рак завтра не зуміє подати себе з правильного боку, тому йому краще буде уникати зайвої уваги оточуючих.

Лев

Перед очима Лева завтра раз у раз будуть миготіти різні моменти з минулого. Не надто вдаряйтеся в спогади, інакше ризикуєте в них застрягти.

Діва

Субота зажадає від Діви концентрації уваги і вміння справлятися з великим напливом справ. Навіть у вихідні вам не вдасться повністю розслабитися.

Терези

У Терезах завтра прокинеться жага спілкування і любов до людей. Постарайтеся не надто докучати своєю увагою оточуючим.

Скорпіон

Скорпіон завтра буде спалахувати від будь-якої іскри. Якщо він не хоче провести день в суперечках, йому варто спокійніше реагувати на дрібні провокації оточуючих.

Стрілець

Завтра зірки гороскопу радять Стрільцеві не ставити перед собою ніяких грандіозних завдань. Візьміть перепочинок і просто розслабтеся.

Козеріг

Завтра Козерогу буде навіть важче, ніж зазвичай, спілкуватися з людьми. Ваші контакти будуть зведені до мінімуму, тому це відмінний час, щоб присвятити його тільки собі.

Водолій

Водолій завтра буде вести себе надто демонстративно. Вам захочеться продемонструвати оточуючим, яким цінним і при цьому образливим ви можете бути.

Риби

Завтра зірки гороскопу обіцяють Рибам тихий день, який краще провести в домашніх турботах.

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Автор: УНІАН