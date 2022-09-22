Дізнайтеся, що чекає на вас в цей день.

Астрологи розповіли, на що варто чекати всім знакам Зодіаку в п'ятницю, 23 вересня.

Овен

Овнам в цей день найкраще приділити час домашнім обов'язкам: прибиранню, готуванню, розібрати стару шафу або полагодити будинку зламані меблі.

Телець

Тельців в цей день можуть переслідувати невдачі: чорна кішка перебіжить дорогу з самого ранку. Може бути розбитий посуд, розбитий телефон або подряпаний автомобіль.

Відео дня

Близнюки

23 вересня вам потрібно зробити останній ривок - зібрати всі сили і доробити якусь роботу. Після цього можна буде повноцінно відпочити і розслабитися. Наберіться терпіння.

Рак

У раків є відчуття того, що вони емоційно вигоріли. Постарайтеся знайти час, щоб відпочити і розслабитися.

Лев

Зараз у вашому житті відбуваються не дуже приємні події, на які ви практично не можете вплинути. Постарайтеся приділити цей день роботі або заняттю улюбленою справою, щоб нарешті перестати думати про проблеми.

Діва

Ваш партнер буде підтримувати вас і допомагати. Якщо ви збираєтеся піти у відпустку, не хвилюйтеся: поки вас не буде, нічого поганого не станеться.

Терези

Відмінний день, щоб провести його з друзями. Запросіть гостей або самі напросіться відвідати знайомих, сходіть в кафе. Загалом, саме час вийти з дому і урізноманітнити своє дозвілля.

Скорпіон

Вам варто більше займатися спортом, щоб підтримувати свою фізичну форму.

Стрілець

Будьте уважні при прийнятті важливих рішень. Покупки та інші заходи займуть у вас більшу частину дня.

Козеріг

Розплануйте свій день так, щоб у вас була можливість відвідати родичів. Вони дуже сумують за вами.

Водолій

Сьогодні ви можете посидіти з членами сім'ї і поговорити про багато важливих життєвих проблем.

Риби

Вам можуть повідомити неприємні звістки ваші рідні. Також тим Рибам, які зараз покинули свій будинок, можуть розповісти щось погане про їх житла.

Нагадаємо, 2023 рік повністю змінить життя цих знаків Зодіаку.

Вас також можуть зацікавити новини: