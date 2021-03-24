Завтра Овну краще рідше з'являтися на людях, особливо у великих компаніях – є ризик в розмовах непомітно втягнутися в неприємне з'ясування стосунків.

Завтра зірки схиляють до всіляких "розборок", причіпок і як результат – образ і конфліктів з близькими людьми.

Про це пише "1001 гороскоп".

Овен

Завтра Овну краще рідше з'являтися на людях, особливо у великих компаніях – є ризик в розмовах непомітно втягнутися в неприємне з'ясування стосунків.

Щоб цей день пройшов у Тельця позитивно, найкраще підготуватися до нього ще з вечора і як мінімум зробити в будинку хороше прибирання. Ніщо не буде завтра дратувати Тельця сильніше, ніж бруд і сміття в його квартирі.

Близнюки

На Близнюків завтра нападе філософський настрій, і весь день вони будуть здатні провести в роздумах про сенс життя.

Рак

Рак завтра в поспіху почне з'ясовувати, куди йдуть всі його гроші. Важливо не тільки знайти причину, але і знайти спосіб вирішення проблеми.

Лев

Завтра Льву загрожують конфлікти з оточуючими через його диктаторських замашок. Зірки не рекомендують вам завтра вказувати, кому і що робити.

Діва

Найкраще, що може зробити завтра Діва, - це присвятити день собі. Займіться фізичними вправами або навпаки розслабтеся в пінній ванні.

Терези

Завтра центральне місце в планах Терезів займатиме пошук задоволень. І не тільки духовних. Смачна їжа буде займати всі ваші думки.

Скорпіон

Завтра протягом дня Скорпіон буде відчувати тягу розібратися з усіма назрілими питаннями і проблемами. Головне, щоб ця тяга випадково не перекинулася на з'ясування відносин з ким-небудь.

Стрілець

Завтра головним ворогом Стрільця може стати його власна мова! Не треба говорити оточуючим в очі все, що ви думаєте.

Козоріг

Завтра самолюбство Козерога буде піддано найрішучішим випробуванням. День обіцяє бути наповнений великою кількістю палких суперечок.

Водолій

Завтра Водолію краще не приймати важливі, відповідальні рішення. Зірки гороскопу раз у раз будуть схиляти його до прийняття надмірно радикальних заходів, а це далеко не завжди добре.

Риби

Завтра Риби можуть з подивом виявити в собі схильність до пуританства. У цей день їх погляди на правила пристойності можуть бути неабияк гіпертрофовані.

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Автор: Іван Бойко