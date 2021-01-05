Астролог Павло Глоба склав гороскоп на 6 січня 2020 року.
Про це повідомляє slovofraza.
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Овен
У вас можуть виникнути сутички з колегами, але вам варто включити всю свою дипломатичність, щоб вирішити цю проблему.
Телець
Завтра вас чекає скажений день і безліч завдань. Але ви з усім впораєтеся.
Близнюки
У вас може змінюватися настрій. Але якщо ви візьмете себе в руки, то день закінчиться добре.
Рак
Весь день вам варто старанно попрацювати, а ось ввечері вже можете розслабитися.
Лев
Ви задали собі занадто швидкий темп. Вам варто трохи заспокоїтися.
Діва
У вас можуть виникнути проблеми, пов'язані з побутом, сім'єю, бізнесом або автомобілем.
Терези
Завтра ви зможете словами переконати практично будь-яку людину.
Скорпіон
Доля подарує вам шанс поліпшити своє фінансове становище. При цьому гроші потрібно витрачати з розумом.
Стрілець
Вдалий день для отримання та обміну інформацією, а також для коротких поїздок.
Козоріг
Завтра вам варто робити добро своїм близьким і рідним.
Водолій
Водолії в цей день абсолютно не готові миритися з людиною, яка заподіяла йому біль. Відпустіть цю людину.
Риби
Ваші мрії ризикують залишитися просто мріями, якщо ви не почнете діяти.
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