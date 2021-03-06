Неділя подарує Тельцям можливість вирішити складне завдання, а Ракам радять не йти манівцями там, де можна рухатися напряму.

Завтра краще уникати суперечок, хоча вас будуть до цього схиляти. Щоб уникнути конфліктних ситуацій, не намагайтеся переконати своїх опонентів: зробити це буде важко і може викликати масу негативних емоцій. Краще пошукати переконливі аргументи, ніж наполягати на своєму.

Про це пише "1001 гороскоп".

Овен

Завтра хороший день для того, щоб вольовим рішенням взяти бика за роги. І навіть якщо попереду ще довгий шлях, не треба боятися: будь-яка дорога починається з першого кроку. Сміливо починайте новий проект або відносини.

Телець

Неділя подарує можливість вирішити складне завдання. Це може стосуватися і побутових питань, і робочих моментів, а може і чогось більш глобального, на зразок взаємин з близькими людьми. Визнайте нарешті свою неправоту і скиньте зі своїх плечей вантаж. Натомість вам відкриються нові перспективи.

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Близнюки

Завтра ви можете продемонструвати безкомпромісність, люто обрушуючись на тих, хто буде намагатися ставити палиці в колеса. З одного боку, такий категоричний настрій дозволить в неділю розбити в пух і прах своїх опонентів, з іншого ж – до вечора можете нажити нових ворогів.

Рак

Завтра зірки радять не йти манівцями там, де можна рухатися напряму. Стратегія буде простою: ніякої хитрості, обману і спроб щось приховати. У всіх сферах життя вам допоможуть щирість і чесність. Завтра чітко сформульована мета відкриє нові можливості.

Лев

Будь-яка дрібниця завтра здатна прийняти розміри слона. Через це вам буде важко розставити пріоритети. Все буде здаватися однаково важливим. В результаті ж будете хапатися відразу за все і... так нічого й не встигати. Трохи дисципліни в думках і справах завтра вам не зашкодить.

Діва

Завтра ви можете випадково образити когось, навіть зовсім того не бажаючи. Слід спочатку думати, до яких наслідків приведуть ваші слова, а потім говорити. Під впливом емоцій ви можете випадково розбовтати чужу таємницю або висловити співрозмовнику незручну правду прямо в обличчя. Так що на час побудьте наодинці з собою і розберіться з проблемами, які залежать тільки від вас.

Терези

Завтра вам слід бути обережними в спілкуванні, особливо з близькими людьми. Щоб не зіпсувати відносини з кимось із близьких, не піднімайте хворобливих і делікатних тем. Вирішити проблему вони все одно не зможуть, а ось загострити її – запросто.

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Скорпіон

Завтра оточуючі можуть втягнути вас в суперечку, безглузде обговорення або конфлікт. Можливо, ви навіть відчуєте, що хтось харчується вашими емоціями. У некомфортній ситуації краще піти в сторону.

Стрілець

Завтра вашим ключем до успіху буде рішучість. Ви зважитеся на сміливий крок, єдина умова – цей крок повинен бути добре продуманий. Завтра можна зайнятися здійсненням найсміливішого плану. А ось раптові пориви здатні штовхнути вас на необачний вчинок.

Козеріг

День наділяє вас прямолінійним бажанням висловлювати все, що вважаєте за потрібне, оточуючим прямо в обличчя. Логіка при цьому буде проста: я знаю як краще, моя думка правильна. Щоб така поведінка не спровокувала сварок, направте свій запал в яке-небудь мирне річище.

Водолій

Завтра ризик опинитися для когось "крайнім" для вас буде вельми великий. Щоб день пройшов без образливих ексцесів, поставте між собою і оточуючими непробивний щит з чарівності і почуття гумору.

Риби

Зірки радять приготуватися до відстоювання своїх інтересів. Мова може йти про судовий розгляд, про грошовий спір або звинувачення на вашу адресу. Вам навряд чи вдасться вийти переможцем зі спірної ситуації і довести оточуючим свою правоту. Краще продемонструвати свої козирі в інший день, коли буде більше шансів на перемогу.

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Автор: УНІАН