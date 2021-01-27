У лютому вас може очікувати велика криза на роботі або в сім'ї.

Перша половина лютого у Телець пройде в застої. У вас накопичиться безліч справ і невирішених питань. Можлива також криза на роботі і в особистому житті. В останній місяць осені Тельцям буде заважати властиве їх знаку впертість і невміння йти на поступки. Щоб розібратися з купою проблем, вам доведеться звернутися за допомогою до рідних і прислухатися до їхньої думки - поодинці ви не впораєтеся.

Друга половина лютого стане для вас періодом пошуку і нових пропозицій. У вас з'явиться шанс познайомитися з новою людиною або отримати запрошення на роботу. Однак ретроградний Меркурій може вам перешкодити: при пропозиції роботи можуть виконати не всі умови контракту або не надати обіцяне. Великі успіхи очікують Тельців в хобі та захопленнях. А ось далекі поїздки краще відкласти - це несприятливий місяць для подорожей.

Сприятливі дні для Тельця в лютому 2021 року:

1, 3, 10, 11, 16, 20, 23, 24.

Несприятливі дні для Тельця в лютому 2021 року:

4, 6, 13, 14, 18, 21, 27, 28.

Прогноз для Тельців в роботі і фінансах

У лютому вам потрібно регулярно підтримувати свій бойовий настрій і уважно стежити за репутацією. У другій половині лютого існує ризик того, що хтось із колег припише собі ваші заслуги або перекине на вас свої невдачі. В кінці місяця вам випаде шанс спробувати себе в новій ролі або взяти на себе нові обов'язки - обов'язково скористайтеся цією можливістю. Ваше фінансове становище залишиться на колишньому рівні - Тельцям не загрожують збитки або великий заробіток.

Гороскоп для Тельців в коханні і сімейному житті

У лютому вам потрібно за всяку ціну уникати сварок і конфліктів. Тельцям потрібно навчитися визнавати свою провину і вибачатися за сказані образливі слова. Уникайте взаємних звинувачень, будьте розсудливі і постарайтеся заспокоїти другу половинку. У лютому можливі непорозуміння з батьками. Не тримайте на них образу - вони проявляють занепокоєння за вас.

Тельцям, чиї відносини зав'язалися зовсім недавно, необхідно більш уважно ставитися до свого партнера. Вашій половинці буде не вистачати вашої уваги і похвали. Самотні Тельці отримають шанс познайомитися зі своєю половинкою до 5 лютого.

Прогноз здоров'я для Тельців на лютий

В останній місяць зими Тельцям рекомендується тепліше одягатися і зміцнювати імунітет, оскільки існує ризик вірусних захворювань. Бережіть нервову систему на початку лютого - в цей важкий період ви можете зіткнутися зі стресом і переїданням. В цілому лютий пройде для вас благополучно і без серйозних проблем зі здоров'ям - вам більше будуть заважати недовірливість.

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Автор: Катерина Пулатова