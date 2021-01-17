У багатьох з'являється бажання знищити старі підвалини, правила, закони, все те, що не має перспектив.

19 січня Сонце переходить в знак Водолія, Уран, управитель цього знака, з 18 січня вийшов з ретрофази і знаходиться в прямолінійному русі. У багатьох з'являється бажання знищити старі підвалини, правила, закони, все те, що не має перспектив. Це дасть можливість створити нове, досконале, дружнє. Для правильного розвитку проектів і запланованих справ, в більшості випадків, потрібне оновлення.

Все йде не за планом, але люди, готові до змін у своєму житті, отримають сприятливі шанси. Варто згадати відомий вислів: "бажання-це завжди тисячі можливостей, а небажання-це завжди тисячі причин», розповіла УНІАН астролог Марина Скаді.

ОВЕН

Вдалі шанси і можливості пов'язані з друзями та однодумцями. Взаємодія з ними, обговорення будь-яких тем, цілюще позначиться на ваших творчих здібностях. Можливі щасливі випадковості, намагайтеся частіше бувати в компанії в цей період. Також, можливий прибуток від вашої професійної діяльності. Ваше прагнення отримати фінансову компенсацію за свою роботу в різних сферах обов'язково призведе до успіху. Це період усвідомлення того, що Вам необхідно, щоб бути щасливим і плідно працювати. Важливість якості любовних взаємин і значення, яке ви надаєте їм, в ці дні зростає.

Вдалий час для далеких подорожей, закордонних поїздок, а також для вирішення юридичних і правових питань. Важливим у цей період є розширення світогляду, духовна сторона життя, розширення світогляду. Ви можете захопитися філософськими вченнями і практиками, встати на шлях духовного розвитку. Інтелектуальний або професійний статус займе одне з пріоритетних місць. Обмін інформацією та думками з оточуючими, допоможе в досягненні цілей. Якісь справи, стосовно ваших батьків, вдома, вкладення в нерухомість, роботи на дому, можуть наблизитися до завершення або зовсім закінчитися.

БЛИЗНЮКИ

Романтичні захоплення і стануть особливо активними, але, ймовірно, таємними. Час напруження емоцій, посилення чуттєвості. Якщо відносини з партнером досі носили платонічний характер, то можливий новий етап. У відносинах обов'язково щось відбувається: або вони переходять на наступний рівень, або руйнуються. Якщо ви шукаєте додаткові гроші, під який-небудь проект, чекаєте схвалення по кредиту, то напевно ваш запит буде задоволений. Ви зможете отримати переваги, пов'язані з податками або страхуванням, можлива допомога таємного покровителя. Якщо в цей період укладено шлюб або ділове партнерство, то такий союз збільшить ваші доходи і поліпшить соціальний статус.

РАК

Головні події будуть пов'язані з вашими взаєминами-особистими або діловими. Щоб не відбувалося, намагайтеся не надто емоційно сприймати те, що відбувається. Категоричність і вимогливість з Вашого боку може зіпсувати зав'язуються взаємини. Вони будуть стосуватися людей, пов'язаних з вами зобов'язаннями співпраці або вашого партнера по шлюбу. У Вашому житті може відбутися важлива зустріч, а існуючі відносини вийти на новий рівень. Події можуть бути пов'язані з фінансовим завершенням будь-яких справ. Також можливе благополучне закриття питання про виплату кредитів і боргів.

ЛЕВ

З'являються невідкладні справи, клопоти, багато одноманітної, рутинної роботи, нагадають про себе посадові обов'язки. Слід приділити увагу здоров'ю, а також, своїм домашнім вихованцям, якщо вони у вас є. Вірогідні проблеми відносин серед співробітників і підлеглих, ви можете виявитися втягнутими в ці неприємності. Актуальні питання звільнення та працевлаштування. У ці дні можна шукати підтримки у відомих або впливових людей, своїми успіхами або поведінкою будуть радувати діти. Дуже добре використовувати Січень для душевного зближення з дітьми, якихось спільних занять або розваг з ними, залучення їх до високого мистецтва.

ДІВА

Цей тиждень може стати часом втілення творчих проектів, діти зажадають вашої уваги, в житті яких можуть відбуватися важливі події. Також доводиться розв'язувати проблеми своїх друзів, знайомих. Можливі службові романи або важливі події, пов'язані з колегами. Робота буде приносити більше радості, атмосфера на робочому місці стане більш прийнятною. Цей період також підходить для пошуку роботи, початку нової роботи або найму службовців. Відкривається тема завершення якогось проекту, з'являється можливість подолати приховані проблеми. Період розстановки життєвих пріоритетів і цінностей, важливих на цей час.

ТЕРЕЗИ

Романтика, гумор і уява поліпшать психологічний клімат в сім'ї, взагалі в тому середовищі, де ви знаходитесь. Справи і потреби дітей стануть особливо важливі. Може виникнути спокуса витратити велику суму грошей, фінансові ризики значно збільшуються, тому контролюйте ситуацію. Направте енергію в творчу сферу, успішними будуть артистичні проекти, а також світські події, розваги та дозвілля. В цілому ваша удача зросте, з'являється можливість багато чого змінити в своєму житті в кращу сторону. Може пропасти інтерес до якоїсь групи людей, захочеться закінчити будь-які соціальні взаємини.

СКОРПІОН

Вирішення ділових і виробничих питань супроводжується особистим протистоянням, зіткненням думок та інтересів. Зросте прагнення до лідерства, активність у професійних і політичних справах. Результатом можуть стати негативні зміни у відносинах з начальством, співробітниками, компаньйонами, владою. Уникайте відповідальних виступів, укладання угод і великих витрат. Все це може призвести до фінансових або моральних втрат. Вирішення питань спільних фінансових операцій і володіння капіталом, розподілу прибутку і справи з податками, можуть принести додаткові труднощі. Будьте особливо обережні на дорозі і за кермом.

СТРІЛЕЦЬ

Не поспішайте, приймайте рішення з холодною головою, тому що можете згодом пошкодувати. Потік інформації посилиться. Поїздки, засоби комунікації, прилади для дому та офісу, розмови і нові контакти, стануть найбільш вірогідними сферами ваших інтересів і діяльності в ці дні. Виникають обставини, які спонукають вас розвивати або покращувати основні навички, більше читати і збирати інформацію. Взаємини і спільна діяльність з братами, сестрами і сусідами активізуються, вам можуть запропонувати керівний пост в громадській організації. Зросле прагнення висловлювати свої ідеї і думки підвищить ефективність вашої діяльності.

КОЗЕРІГ

Ваші принципи і усталена система цінностей не менш важливі, ніж доходи та інші фінансові питання, які виступають на перший план під час цього періоду. Формуються обставини, завдяки яким ви поліпшите своє фінансове становище — або в результаті власних зусиль, або за допомогою батьків, начальства та інших представників влади. Навколишні будуть схильні визнати результати вашої діяльності, а це, в свою чергу, поліпшить ваше фінансове становище і статус. Можливі нові джерела заробітку, не пропустіть сприятливі шанси і можливості. Обставини змушують задуматися, чи є у вас важливі пріоритети, крім грошових.

ВОДОЛІЙ

Це час безпристрасної оцінки ваших особистих достоїнств, на перший план виступають ваша особистість і цілі, до яких Ви прагнете. Обставини зроблять вас більш вольовим і динамічним людиною, ви зможете стати процвітаючим і незалежним. У цей період ви як би «згадуєте» про себе, починаєте звертати увагу на свою зовнішність, фізичний стан. Зростають самооцінка, почуття власної гідності. В цей час усвідомлюєте свою значимість, тому найкраще виходять справи, що стосуються безпосередньо вас самих. Ви стаєте більш видимими для оточуючих. Але будьте уважні - ваші негативні риси характеру, також проявляються.

РИБИ

Обставини сприяють кращому розумінню своєї підсвідомості. Ви можете знайти вражаючу внутрішню силу і рішучість. Так само хто-небудь з рідних і близьких людей, може випробувати труднощі, пов'язані з роботою або здоров'ям і їм знадобиться ваша допомога. Це гарний час для творчої або науково-дослідної роботи на самоті. В цілому, період підходить для початку профілактичного лікування або призначення планової операції. Звична робоча обстановка може змінитися. Можливо, доведеться приймати рішення стосовно співробітників, закриття проекту, бізнесу, звільнення. Це стосується, як вас особисто, так і будь-яких ваших підлеглих, при наявності таких.

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Автор: УНІАН