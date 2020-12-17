Всього таких знаків Зодіаку три.

Астрологи назвали знаки Зодіаку, яких краще не злити. Їх всього три.

Про це повідомляє slovofraza.

Овен

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Це дуже активні і цікаві люди. Але їх краще не злити, бо вони можуть бути спонтанними. Також вони не можуть контролювати себе. Якщо ви його розлютите, то він покриє вас самими нецензурними словами і не замислиться про ваші почуття, або те, що ви перебуваєте в громадському місці. Більш того, їх легко роздратувати. У поганому настрої вони можуть влізти в бійку.

Телець

Вони не люблять злитися, тому не підпускають до себе токсичних людей. Вони можуть довго мовчати, але рано чи пізно їх терпіння лусне. Немає нічого більш лячного, ніж розлючений Телець. Це приклад сліпої люті, коли знак Зодіаку вибухає, порве вас на шматки, принизить найбільш гидкими словами і пустить в хід кулаки.

Скорпіон

Це непогана людина, успішна особистість і завидний партнер. Але часом буває, що в його венах тече вогонь, який в будь-який момент можна спопелити все навколо. Якщо ви його зрадите, він придумає найвитонченішу помсту, зіпсує вашу репутацію. Помилування не чекайте.

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Автор: УНІАН