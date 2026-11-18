Петиція з вимогою скасувати серіал уже зібрала понад 100 000 підписів.

Тисячі католиків протестують і вимагають скасування нового серіалу Netflix "Тіло" (The Body), називаючи його "богохульним" та антикатолицьким.

Як пише Independent, драма про дорослішання "Тіло" (The Body) вийшла 11 листопада і стала одним із найпопулярніших проєктів стрімінгового сервісу цього місяця. Однак тисячі глядачів розлютилися через зміст серіалу, і петиція з вимогою скасувати його вже зібрала понад 100 000 підписів.

Цей серіал із восьми епізодів, у жанрі підліткової психологічної драми з елементами "католицького хоррору", розповідає про групу школярок. Вони влаштовують жартівливий сатанинський ритуал, під час якого в якості "незайманої жертви" пропонують одну зі своїх однокласниць (Софія Вайлі).

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Однак після того, як дівчинка впадає в кому, у решти героїнь починають з’являтися видіння – лякаюче схожі на пророчі, – що провокує масову істерію в усій школі.

Автори петиції заявляють, що "Netflix приніс у домівки християн те, що жодні батьки не хотіли б туди пустити", і закликають підписати її та "скасувати серіал, поки він не потрапив до ще більшої кількості християнських сімей".

При цьому авторка серіалу Квінн Шепард розповідала виданню Variety, що творці "Тіла" "з великою повагою ставляться до віри, але критично – до системи".

Вона додала, що робота над "Тілом" "несподіваним чином допомогла зцілити" її стосунки з вірою – "настільки, що тепер я можу сісти поруч із більш релігійними родичами й вести з ними справді глибокі, змістовні розмови на цю тему".

Раніше стало відомо, що Netflix анонсував довгоочікуваний спін-офф серіалу "Дуже дивні справи".

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