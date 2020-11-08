Астрологи назвали найбільш люблячих людей за знаком Зодіаку.
Про це повідомляє slovofraza.
Овен
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Овнам складно розкритися в любовних стосунках, але вони найбільш люблячі. Вони швидко і палко закохуються, але свої стосунки не виносять на загальний огляд. Цей знак темпераментний і гарячий, при цьому також турботливий і люблячий.
Телець
Тельці не тільки говорять про кохання, але і показують його. Якщо ваш партнер Телець, то будьте готові до яскравих емоцій і ніжних відносин. Також вони дуже люблять робити подарунки.
Рак
Раки досить романтичні люди. Попри їх емоційні підйоми і спади, їх любов від цього менше не стає. При цьому вони вміють показувати свою любов.
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