Гороскоп хвороб пророкує небезпеки для кожного знака.

Зірки - мудрі провісники, що показують долю людини і небезпеки, які нас очікують. Гороскоп здоров'я і хвороб розповість вам, які хвороби загрожують вам в цьому місяці і як захиститися від них.

Овен

На цьому тижні велике значення матиме для вас здоровий сон. Недолік сну призведе до дратівливості, нестачі сил і низької працездатності. Овнам варто лягати спати не пізніше 11 годин. За кілька годин до сну не пийте каву і міцний чай.

Телець

У перший тиждень весни ви будете більш схильні до стресу і занепокоєння, ніж зазвичай. Вам може здаватися, що у вас розвивається якесь захворювання. Не варто ігнорувати ці думки: обов'язково зверніться до лікаря, здайте аналізи і пройдіть обстеження. Ймовірно, ви зможете виявити підступне захворювання на ранньому етапі.

Близнюки

На цьому тижні вам рекомендується влаштувати кілька розвантажувальних днів. Харчування в ці сім днів має бути більш легким, без жирної їжі і алкоголю. Печінка і нирки в цей період будуть дуже вразливі. Вживайте менше солі, пийте трав'яні чаї.

Рак

Читайте такожАстролог склала гороскоп на тиждень 1-7 березняСекрет гарного самопочуття Раків полягає в позитивних емоціях. Вкрай важливо на цьому тижні не нервувати і позбавитися джерел стресу. Якщо ви будете перебувати в поганому настрої, можливий розвиток психосоматичних захворювань.

Лев

У цей період Леви захочуть випробувати на собі парочку методів народної і нетрадиційної медицини. Однак це дуже небезпечно. Гороскоп не рекомендує вам вдаватися до нових методів позбавлення від хвороби і взагалі займатися самолікуванням. При будь-яких симптомах обов'язково звертайтеся до лікаря. Зверніть увагу на здоров'я ваших ніг - можливо вам варто придбати ортопедичне взуття.

Діва

Діви на цьому тижні будуть відчувати підвищені навантаження на зір. Це може стати причиною серйозних офтальмологічних захворювань. Для зняття напруги і дискомфорту варто зробити компрес на основі трав'яних відварів. Якщо лікар виписав вам до носіння окуляри або лінзи - обов'язково виконуйте ці рекомендації.

Терези

Терезам потрібно урізноманітнити свій раціон мікроелементами і корисними жирами. Вживайте червону рибу, авокадо, оливкову олію. Ви можете зіткнутися з весняним авітамінозом, що вплине на стан шкіри і волосся. Не зайвим буде обговорити свій режим харчування з дієтологом.

Скорпіон

Ваше вразливе місце на цьому тижні - серце. Можливі скачки артеріального тиску, болі в області серця, прискорений пульс. Не навантажуйте серце, дозвольте собі відпочивати після роботи і більше прогулюйтеся на свіжому повітрі.

Стрілець

Вам потрібно присвятити тиждень розслабленню або релаксу - сходити в СПА, зробити масаж або зайнятися йогою. Особливо важливо добре відпочити на вихідних після робочого тижня. Якщо ви не позбудетеся від напруги, вам можуть загрожувати неврологічні хвороби і проблеми зі сном.

Козоріг

Козероги в перший тиждень березня повинні обмежити кількість солодощів в раціоні, інакше ви неодмінно зіткнетеся з проблемами шкіри і зубів. Однак стоматологічні та шкірні захворювання загрожують вам навіть при правильному раціоні, тому не зайвим буде відвідати відповідних лікарів.

Водолій

Вам потрібно більше відпочивати, інакше вам загрожує перенапруження. Вам варто простежити за якістю свого сну і відмовитися від галасливого відпочинку ввечері. Також на цьому тижні у вас буде ослаблений імунітет. Одягайтеся по погоді і тримайтеся якомога далі від людних місць.

Риб

В першу половину тижня Рибам варто уникати важкої фізичної активності. Не робіть різких рухів і не піднімайте важких предметів, інакше можете отримати вивих або перелом. У другій половині тижня у Риб можуть загостритися хронічні захворювання, особливо ті, що пов'язані з легкими.

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Автор: Катерина Пулатова