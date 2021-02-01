Гороскоп на тиждень дасть вам рекомендації для гарного самопочуття.

Зірки пророкують не тільки загальну долю людини, але і показують більш конкретні поради. По розташуванню земних тіл визначають, які хвороби загрожують людям і як убезпечити себе. Гороскоп здоров'я і хвороб на 7 днів підкаже вам, чого варто побоюватися різним знакам в перший тиждень лютого.

Овен

Тиждень пройде благополучно, якщо ви будете стежити за своїм харчуванням. На вихідних можливі проблеми з органами дихання. Обережності слід дотримуватися алергікам - будьте уважні і носите з собою ліки від алергії.

Бик

Тельцям потрібно більше відпочивати, оскільки ви дуже напружуєтеся на роботі. Відпочинок не повинен бути пасивним - присвятіть вільний час прогулянці, спорту, активним іграм. На вихідних рекомендується відвідати басейн або спа. У Тельців, які працюють за комп'ютером, можуть боліти очі.

Близнюки

Варто приділити увагу хворобами ніг - високий ризик розвитку варикозу вен, вивиху або перелому. Не ходіть на підборах, будьте обережні під час ожеледиці і відмовтеся від пробіжок. Вечорами рекомендується робити теплі ванночки для ніг.

Рак

У власників хронічних захворювань на цьому тижні можуть загостритися симптоми. Слідкуйте за своїм самопочуттям, приймайте всі необхідні ліки і при необхідності відразу зверніться до лікаря. У разі бездіяльності наслідки будуть дуже серйозними.

Лев

Леву на цьому тижні варто уникати шуму і різких звуків. Все це може негативно позначитися на слуху. Не користуйтеся навушниками і будьте обережні з вушними паличками. Не варто також користуватися берушами.

Діва

Діви можуть зіткнутися з отруєнням, нетравленням, болями в животі. Виключіть з тижневого раціону смажену їжу, солодощі та фастфуд. Рекомендується влаштувати пару розвантажувальних днів на воді або овочах. Представникам знака, які мають хронічні захворювання або зайву вагу, краще пройти УЗД черевної порожнини.

Терези

Терезам слід щодня вимірювати температуру і артеріальний тиск. Не зайвим буде здати аналізи сечі і крові, пройти ультразвукове обстеження. Можливо, у вас є серйозне захворювання, про яке ви не підозрюєте.

Скорпіон

Читайте такожСексуальний гороскоп на лютий 2021: кого чекають найбільш палкі ночіЖінки-Скорпіони можуть бути спокійні - на цьому тижні ви будете почувати себе чудово і повними сил. Чоловікам варто звернути увагу на свою сечостатеву систему. Не буде зайвим сходити на консультацію до уролога. Нічого не соромтеся, адже йдеться про ваше здоров'я.

Стрілець

Стрільцям на цьому тижні хворіти дуже небажано, інакше будете дуже довго одужувати. В цілому ваше самопочуття не буде ідеальним - ви зіткнетеся із занепадом сил і безсонням. Особливо важкими будуть вихідні.

Козоріг

Для Козерогів дуже важливий режим харчування. Не переїдайте і не голодуйте, не їжте перед сном. Відмовтеся від алкоголю на цьому тижні - особливо на вихідних. Рекомендується їсти більше молочних продуктів, бобових і горіхів. А ось хліб і булочки краще обмежити.

Водолій

Голова на цьому тижні буде боліти частіше, ніж зазвичай. Ви будете реагувати на будь-яку погодну зміну. Також не варто вирушати в подорож - ви дуже важко перенесете дорогу. Цього тижня не лягайте спати пізніше півночі.

Риб

У Риб на початку тижня буде багато енергії. Здається, що ви готові перейти гори. Працездатність буде зашкалювати, але це не означає, що варто нехтувати сном. До кінця тижня ризикуєте вигоріти, якщо перепрацюєте і не будете висипатися.

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Автор: Катерина Пулатова