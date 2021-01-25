Зірки розкажуть, на що потрібно звернути увагу кожному знаку.

Зірки і планети визначають не тільки долю людини, але і її самопочуття. Астрологи склали гороскоп здоров'я і хвороб на тиждень з 25 січня по 31 Січня. Прогноз підкаже, які хвороби загрожують кожному знаку на цьому тижні і як убезпечити себе.

Гороскоп здоров'я 25-31 січня

Овнам (21.03 – 20.04), Близнюкам (22.05 – 21.06), Козерогам (22.12-20.01) і Левам (23.07-21.08) варто бути дуже обережними на вулиці і під час фізичної активності. На початку тижня вам загрожує підвищена ймовірність отримати забій, розтягнення зв'язок або біль в спині. Не підіймайте важких предметів і будьте обережні під час ожеледиці. Овни можуть зіткнутися з психосоматичними болями - вам варто менше нервувати і не накручувати себе. Тривожні думки і стрес будуть заважати вашому хорошому самопочуттю. Близнюкам рекомендується пити свіжовичавлені соки, обмежити алкоголь і енергетичні напої. У другій половині тижня можуть боліти очі - не сидіть за монітором занадто довго. Козерогам варто виключити з раціону білкову їжу на кілька днів і розвантажити організм кашами і бульйонами. Зірки радять вам сходити в сауну або на кілька сеансів масажу. Левам потрібно пити більше рідини - мінеральної води, чорного чаю, компоту. Не рекомендується їсти смажену і жирну їжу, переїдати, лягати спати пізніше за північ. Можливе погіршення самопочуття в будні дні, але до вихідних ви будете почувати себе краще.

Тельцям (21.04 – 21.05), Ракам (22.06 – 22.07), Терезам (24.09-23.10) і Скорпіонам (24.10-22.11) у першій половині тижня потрібно уважно прислухатися до організму. Навіть незначні проблеми можуть свідчити про серйозне захворювання. До кінця тижня можливий занепад сил. Для Тельців це сприятливий тиждень, щоб розпрощатися зі шкідливою звичкою. На цьому тижні ваше самопочуття порадує вас, а будь-які хвороби триватимуть недовго. Раки до кінця тижня відчують сильну втому і напругу. Вам варто відпочити навіть якщо це завадить роботі - інакше можливий нервовий зрив. Терези ризикують постраждати від переохолодження. Одягайтеся тепліше не тільки на вулиці, але і вдома. Особливо небезпечні для вас переохолодження під час сну. Для Скорпіонів дуже важливо висипатися на цьому тижні. Нестача сну може призвести до серйозних проблем. На вихідних може боліти горло і серце.

Читайте такожАстролог склала гороскоп на тиждень 25-31 січняДівам (22.08 – 23.09), Стрільцям (23.11 – 21.12), Водоліям (21.01-18.02) і Рибам (19.02-20.03) слід дуже уважно стежити за своїм режимом дня. Не лягайте спати занадто рано чи пізно, їжте в один і той же час і обов'язково приймайте всі ліки і процедури за графіком, якщо ви проходите лікування. До хвороби на цьому тижні краще не доводити - будете довго одужувати. Дівам варто подбати про свою шкіру, користуватися зволожуючими кремами і обов'язково змивати макіяж перед сном. На цьому тижні підвищений ризик виникнення вугрів і герпесу. У Стрільців буде істотно підвищена ймовірність виникнення мігрені, м'язового і зубного болю. Вам потрібно скрізь носити з собою знеболюючі таблетки. Рекомендується також відмовитися від тривалих поїздок - це буде важким ударом для організму. Слабке місце Водоліїв на цьому тижні буде спина. В кінці тижня істотно підвищитися ймовірність травм спини і хребта. Доведеться знизити звичні навантаження і налагодити свій режим правильно. Для Риб тиждень буде важким - високий ризик проблем з тиском, судинами, густотою крові. Рекомендується їсти більше горіхів і морської риби та відмовитися від кави.

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Автор: Катерина Пулатова