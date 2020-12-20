Астрологи назвали найбільш вередливих жінок за знаком Зодіаку.
Читайте такожЛюбовний гороскоп: що чекає вашу пару в 2021 році
Про це повідомляє slovofraza.
Рак
Ці дівчата найбільш плаксиві. Якщо вона віддана комусь до глибини душі, то готова піти за ним хоч на край світу. Але не всім чоловікам подобається, коли в них повністю розчиняються. Якщо ж цій дівчині здасться, що ви до неї охололи, то депресії не уникнути. Більш того, вона дуже мстива.
Лев
Левиця марнославна і владна, вона не стане сперечатися з тим, хто не відповідає її стандартам, що знаходяться на рівні приблизно Евересту. Вона висловить в обличчя своєму кривдникові все, що про нього думає. Зате каверзних планів будувати не буде. Якщо ви хочете бути поруч з цією жінкою, то будьте готові витрачатися, приділяти їй весь свій час і постійно переконувати, що краще її нікого немає. Ні в якому разі не втрачайте свою мужність, інакше горда Левиця вас розтопче.
Скорпіон
Зі Скорпіонами золотої середини не буває. З нею або дуже класно, або дуже погано, або по черзі. Так що якщо ви не володар залізних нервів і сталевої мужності - цей екземпляр не для вас.
Інші новини УНІАН:
- Названо знаки Зодіаку, яких краще не злити: помилування не буде
- Астролог склав гороскоп на тиждень 21-27 грудня
- Три знаки Зодіаку, яким найчастіше зраджують - астрологи
Читайте новини шоу-бізнесу, гороскопи на каналі УНІАН Lite в Telegram