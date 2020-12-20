Всього таких знаки Зодіаку три.

Астрологи назвали найбільш вередливих жінок за знаком Зодіаку.

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Про це повідомляє slovofraza.

Рак

Ці дівчата найбільш плаксиві. Якщо вона віддана комусь до глибини душі, то готова піти за ним хоч на край світу. Але не всім чоловікам подобається, коли в них повністю розчиняються. Якщо ж цій дівчині здасться, що ви до неї охололи, то депресії не уникнути. Більш того, вона дуже мстива.

Лев

Левиця марнославна і владна, вона не стане сперечатися з тим, хто не відповідає її стандартам, що знаходяться на рівні приблизно Евересту. Вона висловить в обличчя своєму кривдникові все, що про нього думає. Зате каверзних планів будувати не буде. Якщо ви хочете бути поруч з цією жінкою, то будьте готові витрачатися, приділяти їй весь свій час і постійно переконувати, що краще її нікого немає. Ні в якому разі не втрачайте свою мужність, інакше горда Левиця вас розтопче.

Скорпіон

Зі Скорпіонами золотої середини не буває. З нею або дуже класно, або дуже погано, або по черзі. Так що якщо ви не володар залізних нервів і сталевої мужності - цей екземпляр не для вас.

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Автор: УНІАН