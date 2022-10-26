Денис Маклашевський стверджує, що українська столиця знаходиться під захистом, проте сліз і переживань українцям не уникнути.

Відомий рунолог Денис Маклашевський дав прогноз щодо найближчого майбутнього Києва та України в цілому. Так, езотерик стверджує, що атаки на нашу країну з боку росіян все ж будуть, проте українська столиця знаходиться під захистом.

"Відкриваються нові двері. Випадає руна неконтрольованого Хаосу. Також можуть бути всілякі сльози, переживання, внутрішні хвилювання. Третя руна - це руйнування. Київ більш-менш знаходиться під захистом, і навіть якщо будуть якісь атаки, то вони будуть відбиті", - пояснив Маклашевський в інтерв'ю Славі Дьоміну.

Однак рунолог додав, що з боку окупантів нападки можуть бути по всій лінії фронту.

Зазначимо, раніше Маклашевський передбачав атаки на енергосистему України до кінця цього тижня. Він каже, що головна мета окупантів - це центральна Україна, тому туди битимуть найбільше. Обстріли даного регіону очікуються також і взимку.

Нагадаємо, астролог Уранус попередив про "сатанинський" день та його вплив на Україну.

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