Як каже Денис Маклашевський, окупанти ціляться по енергооб'єктах саме центральної частини України.

Рунолог Денис Маклашевський в інтерв'ю Славі Дьоміну розповів про прогноз обстрілів до кінця цього тижня. Ось що він відповів на питання про те, чи будуть окупанти бити по об'єктах енергетики на цьому тижні:

"На жаль, так. Будуть якісь вдалі проходи у них (окупантів, - ред). Це говорить про те, що у нас не зовсім до кінця закрите небо".

Також рунолог зробив розклад на те, яким регіонам країни вже в найближчому часі слід чекати на "прильоти".

"Це не Західна Україна. У Центральній Україні - цілком можливо, але там більше будуть попадання в землю, ніж в потрібну ціль. Хоча мета у них - це саме центр України", - додав Денис Маклашевський.

Експерт у сфері езотерики повідомив, що зима цього року не буде надто суворою, проте економити електроенергію доведеться.

"Зима буде середньостатистичною. Будуть і заморозки, але невисокі. -15 точно у нас буде і не раз, але понад -25 точно не буде. Тут все залежить від того, яку частину країни ми дивимося. Наприклад, якщо ми беремо всю Україну загалом, то нам може показувати більше Схід і Південь, де не буде таких заморозків. У Центральній Україні будуть не дуже приємні погодні умови - хуртовина, град, сніг", - резюмував Маклашевський.

Нагадаємо, астролог Уранус попередив про "сатанинський" день та його вплив на Україну.

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