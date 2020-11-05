Православна церква традиційно присвячує кожен день у році певним видатним людям. У цей день люди з іменами святих відзначають свої іменини. Доброю прикметою вважається назвати дитину на честь святого, якого шанують в день її народження. Християни вірять, що таким чином новонароджений отримає Ангела-хранителя.
Список іменин підкаже вам як назвати дитину, і кого привітати з іменинами. Сьогодні відзначають День ангела володарі 10 чоловічих 1 жіночого імені.
Чоловічі іменини 5 листопада
Еміль: походить від латинського слова aemulus - "ревнивий", "непоступливий", "суперник".
Омелько: форма західного імені Еміль, від латинського слова aemulus.
Володимир: від давньоруського імені Володимиръръ - "славний правитель".
Вольдемар: німецький аналог імені Володимир.
Ігнат: від римського родового імені Egnatius, що походить від латинського ignis - "вогонь".
Яків: утворено від давньоєврейського імені Яакоб - "тримається за п'яту".
Олександр: утворено від давньогрецького імені Александрос, що складається зі слів алекс - "захищати" і андрос - "чоловік", тобто "людський захисник".
Микола: утворено від давньогрецького імені Ніколаос - "переможець народів".
Єлисей: форма давньоєврейського імені Еліша, що означає "Бог - порятунок", один з варіантів вимови імені Одіссей - "сердитий".
Максим: утворено від римського родового імені Максимус - "найбільший".
Жіночі іменини 5 листопада:
Єфросинія: утворено від давньогрецького імені Еуфросюне - "радість", "веселощі".
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