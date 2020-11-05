Сьогодні за церковним календарем відзначаються 10 чоловічих і 1 жіночі іменини.

Православна церква традиційно присвячує кожен день у році певним видатним людям. У цей день люди з іменами святих відзначають свої іменини. Доброю прикметою вважається назвати дитину на честь святого, якого шанують в день її народження. Християни вірять, що таким чином новонароджений отримає Ангела-хранителя.

Список іменин підкаже вам як назвати дитину, і кого привітати з іменинами. Сьогодні відзначають День ангела володарі 10 чоловічих 1 жіночого імені.

Чоловічі іменини 5 листопада

Еміль: походить від латинського слова aemulus - "ревнивий", "непоступливий", "суперник".

Омелько: форма західного імені Еміль, від латинського слова aemulus.

Володимир: від давньоруського імені Володимиръръ - "славний правитель".

Вольдемар: німецький аналог імені Володимир.

Ігнат: від римського родового імені Egnatius, що походить від латинського ignis - "вогонь".

Яків: утворено від давньоєврейського імені Яакоб - "тримається за п'яту".

Олександр: утворено від давньогрецького імені Александрос, що складається зі слів алекс - "захищати" і андрос - "чоловік", тобто "людський захисник".

Микола: утворено від давньогрецького імені Ніколаос - "переможець народів".

Єлисей: форма давньоєврейського імені Еліша, що означає "Бог - порятунок", один з варіантів вимови імені Одіссей - "сердитий".

Максим: утворено від римського родового імені Максимус - "найбільший".

Жіночі іменини 5 листопада:

Єфросинія: утворено від давньогрецького імені Еуфросюне - "радість", "веселощі".

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Автор: Катерина Пулатова