Сьогодні не рекомендується недоїдати.

Людство давно помітило особливий вплив Місяця на природу і живі організми. Зміна фаз Місяця впливає на наше самопочуття і роботу внутрішніх органів. Засвоєння продуктів харчування також залежить від положення нашого супутника. Щоб скласти корисний раціон харчування на сьогодні, звіртеся з місячним календарем дієти на 21 січня.

Місячний гороскоп харчування 21 січня

21 січня - зростаючий Місяць в знаку Тельця

Сьогодні несприятливий день для схуднення - ваші зусилля в цьому напрямку навряд чи окупляться. Сьогодні категорично не рекомендується недоїдати, влаштовувати розвантажувальний день або голодувати - це принесе велику шкоду організму.

Рекомендується сьогодні вживати свіжі або приготовані на пару овочі, свіжовичавлені соки, трав'яні соки. Не варто вживати алкоголь. Сьогодні сприятливий день для застіль і сімейних зустрічей. Погано засвоюється солона риба і мариновані гриби.

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Автор: Катерина Пулатова