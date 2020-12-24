Місячний календар підкаже, які дні першого місяця року найсприятливіші для стрижки.

З давніх-давен помічено, що місяць має великий вплив на всі сфери людського життя, в тому числі і на здоров'я і ріст волосся. Астрологи стверджують, що в деякі фази місячного циклу волосся стає ламким і часто випадає, а в інші дні виглядає пишними і блискучими. Щоб зміна зачіски пройшла вдало, перед стрижкою і фарбуванням волосся потрібно звірятися з місячним календарем стрижок.

Вплив місяця на волосся

Перед тим, як робити стрижку, зверніть увагу на фазу Місяця. У період зростаючого Місяця волосся швидше відростає і добре вбирає маски. Це вдалий час для підрівнювання кінчиків і догляду за волоссям. В спадний місяць волосся довше зберігає форму, але погано росте - в цей час добре робити завивки. Найвдалішим часом для перевтілень є повний місяць, коли волосся слухняне і блискуче.

Місячні фази на січень 2021

Спадний Місяць - з 1 по 12 січня та з 29 по 31 січня 2021 року

Молодик - 13 січня 2021 року

Висхідний Місяць - з 14 по 27 січня 2021 року

Повний Місяць - 28 січня 2021 року

Місячний календар стрижок на січень

Сприятливі дні для стрижки в січні 2021 року: 4, 12, 13, 14, 16, 18, 22, 23, 25, 28, 30 січня.

Сприятливі дні для фарбування волосся в січні 2021 року: 1, 2, 4, 6, 7, 9, 10, 16, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 28, 29, 30, 31 січня.

Сприятливі дні для манікюру, педикюру в січні 2021 року: 3, 11, 12, 16, 19, 20, 23, 29 січня.

Несприятливі дні для будь-яких робіт з волоссям в січні: 3, 5, 11, 15, 19, 25, 27 січня.

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Автор: Катерина Пулатова