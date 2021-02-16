У народі цю дату прозвали Семен і Анна, хранитель немовлят, лагодження.

На наступний день після Стрітення Православна церква відзначає день праведних Симеона Богоприїмця і Анни Пророчиці. Вони є одними з Божих обранців. Симеон був перекладачем священних книг, який повинен був стати свідком виконання пророцтва про народження Спасителя людства. Ангел пообіцяв йому, що Симеон не помре, поки не зустріне Месію. Він прожив понад 300 років, поки не зустрів в Єрусалимському храмі Марію і Йосифа з немовлям. В Ісусі він визнав Месію. Разом з Симеоном Ісуса зустріла Анна Пророчиця і визнала в ньому Спасителя.

Святому Симеону моляться про здоров'я і благополуччя новонароджених, а також при дитячих хворобах. У цей день проводили "починки" - огляд і ремонт весняного інвентарю та кінної збруї, возів, упряжок.

У цей день господар вставав рано вранці і брався за лагодження збруї, оглядав стайні і сараї. Вважається, що сьогодні сердитий домовик може мучити коня, тому йому залишали миску молока. 16 лютого варили старовинну російську густу кашу саламату з житнього борошна і молочних продуктів.

У цей день не можна носити чорний одяг і брати гроші і речі в борг - можна накликати на себе великі неприємності.

Погодні прикмети 16 лютого

З 16 по 24 лютого буває сім днів крутих вранішніх морозів.

Якщо ліс тріщить - будуть затяжні морози, а якщо шумить - відлига.

Якщо багато снігу сьогодні випало, то буде дощове літо.

Горобці голосно цвірінькають - до ранньої весни.

Слабка тяга в печі віщує тепло, а сильна - морози.

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Автор: Катерина Пулатова