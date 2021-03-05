Православна церква в цей день вшановує пам'ять священномученика Полікарпа, єпископа Смирнського, який був учнем апостолів Іоанна Богослова і Павла. 60 років зі своїх 86 він керував Церквою. Полікарп був спалений на багатті за часів гонінь на християн.
У світі сьогодні відзначається Міжнародний жіночий день, а на Русі цей день називався Кислі Дівки. Вважалося, що якщо до цієї пори весілля не зіграєш, то чекати доведеться до самого літа. Незаміжні дівчата в цей день сумували за заміжжям і ховали придане і красиві наряди. Дівиці збиралися на посиденьки і читали замовляння на женихів.
Дівчата готували опару і ставили в піч. Коли опара починала киснути, наперстком тричі черпали рідке тісто і випивали, читаючи змову. З цього тіста пекли пироги і несли іншим незаміжнім дівчатам. Вважалося, що якщо з'їсти подарований пиріг, то скоро заміж вийдеш. Якщо в цей день був молодий місяць, на нього читали приворот на нареченого.
Погодні прикмети 8 березня
- Якщо лід з річок ще не зійшов, то буде поганий урожай риби.
- Туманний день сьогодні - до сирого літа.
- Дятел стукає по деревах - до пізньої весни.
- Якщо горобці в'ють гнізда, то холодів більше не буде.
- Сороки полетіли в ліс - до стійкого тепла.
- Південний вітер сьогодні обіцяє холодне і дощове літо.
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