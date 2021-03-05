Міжнародний жіночий день присвячений прекрасній половині людства.

8 березня в усьому світі відзначається Міжнародний жіночий день, а мільйони жінок і дівчат отримують привітання. Деякі люди в цей день згадують досягнення боротьби за права жінок, інші асоціюють цей день зі святом весни і краси. Однак історію цього свята мало хто знає.

Історія жіночого дня

Історія жіночого дня почалася 8 березня 1857, коли працюючі жінки Нью-Йорка вийшли на демонстрацію з вимогою рівної з чоловіками зарплати і зменшення робочих годин - "Марш порожніх каструль". Активістки привернули увагу громадськості до питань жіночих умов праці. Після цього по всьому світу почали з'являтися жіночі профспілки, а дівчат стали приймати в університети.

Нові страйки пройшли в Нью-Йорку в 1909 році, а в 1909 американські соціалісти вирішили відзначати жіночий день в останню неділю лютого. У 1910 суфражистка Клара Цеткін ініціювала появу Міжнародного жіночого дня, коли жінки могли б збиратися на мітинги і розповідати про свої проблеми.

Як було придумане свято 8 березня

За однією з версій, свято було придумане на міжнародній конференції в 1909 році, де американські активістки зустрілися з Кларою Цеткін і Розою Люксембург. На цій зустрічі жінки вирішили відзначати Міжнародний день солідарності жінок у боротьбі за рівноправність, а перше святкування пройшло 19 березня 1911 року.

За другою версією, свято було засноване американськими текстильницями, які виходили на мітинги з вимогою кращих умов праці і рівної зарплати з чоловіками.

Третя версія свідчить, що заснування свята пов'язане з демонстраціями повій. 8 березня 1894 вони вийшли на демонстрацію з вимогою заснувати жіночу профспілку і визнати їх працівницями сфери послуг. Ці акції стали передумовою до з'їзду суфражисток, де був заснований жіночий день.

У Радянському Союзі день 8 березня довгий час був звичайним робочим днем, тільки 8 травня 1965 він був оголошений святом.

Традиції свята

У цей день заведено вітати всіх близьких жінок - мам, сестер, бабусь, дружин, подруг, дочок і колег. Жінкам дарують подарунки і квіти, відзначають свято в сімейному кутку. Привітання зі святом звучать не тільки від чоловіків - жінки також вітають один одного і обмінюються подарунками.

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Автор: Катерина Пулатова