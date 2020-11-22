Астрологи назвали чотири знаки Зодіаку, які вже всіх дістали своїми суперечками.
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Про це повідомляє slovofraza.
Телець
Цей знак Зодіаку дуже впертий, і переконати його в чомусь практично неможливо. Вони будуть боротися з усіх сил, щоб переконатися, що вони мають рацію, йдучи від суперечки.
Лев
Часто Леви все приймають на свій рахунок. Можливо, якби вони були здатні дивитися на речі з точки зору інших, вони не були б такими спірними.
Терези
Терези завжди будуть говорити щось протилежне вам. Говоріть їм про те, що вони завдають вам незручності своєю поведінкою, тоді є ймовірність, що вони вгамують свій запал.
Козоріг
Козероги думають, що вони мудріші і досвідченіші за інших, і, як правило, погано це приховують.
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