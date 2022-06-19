Експерти стверджують, що їх схильності знаходити собі однотипних партнерів і переживати з усіх боків одні і ті ж проблеми, безпосередньо пов'язані з датою народження.

Астрологи назвали 5 знаків Зодіаку, чиї представники найчастіше потрапляють в токсичні стосунки. Це пов'язано з тим, що вони не опрацьовують помилки минулого і наступають на ті ж граблі.

Перший знак, який найчастіше вибирає невідповідних партнерів - Овен. На жаль, ці люди схильні терпіти образи і вади навіть на шкоду собі, тому все життя можуть прожити з людиною, якого не люблять.

Раки - головні песимісти. Як правило, вони обирають собі меланхолійних партнерів, які тягнуть їх на дно. Це заважає розкриватися, радіти життю. У Раків часто виникають конфлікти з їх супутниками життя.

Терези - ще одні "щасливчики", які часто стикаються з токсичними відносинами. Однак вони самі породжують токсичність, оскільки можуть все надмірно драматизувати, поводитися непорядно, втягувати в сімейні розбірки оточуючих.

Козероги на перший погляд можуть бути сильними і незалежними, але в душі вони вразливі і беззахисні. Вони вважають за краще бути на самоті. Головною проблемою є те, що у відносинах вони не можуть повністю відкритися своєму партнерові і впустити його в своє життя.

І ще один знак, який часто скаржиться на нездорові стосунки - Риби. У цих людей є якась "суперздатність" залучати до себе абьюзерів, маніпулянтів та інші нещастя. Самостійно вибратися з цього Рибам не під силу, тому астропсихологи радять їм частіше прислухатися до думки друзів і ходити до психологів.

Нагадаємо, астрологи попередили 3 знака Зодіаку про ризик розлучення в цьому році.

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