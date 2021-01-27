Щоб вдало провести цей місяць, дотримуйтесь порад карт.

Карти таро - це давній спосіб заглянути в майбутнє і дізнатися свою долю. Кожна карта в колоді має власне значення і тлумачення. Тарологічний прогноз на лютий для кожного знака зодіаку розповість вам, яка доля уготована вам в останній місяць зими.

Овен

Карта Місяця: П'ятірка кубків

У цьому місяці ви зіткнетеся з проблемою, яку давно забули. Можливо, з'явиться ваш старий недоброзичливець або почне хворіти орган, що видужав. Також можливі розбіжності в сім'ї через старі конфлікти. Для Овнів важливо не піддаватися цим конфліктам і не звинувачувати себе за помилки минулого.

Бик

Карта Місяця: Двійка жезлів

Цього місяця ви будете жонглювати цілою купою справ і скрізь досягнете успіху. Ви зможете успішно поєднувати хобі, роботу, сім'ю і навчання. Ваша енергія в лютому буде безмежна. Однак намагаючись встигнути все відразу ви ризикуєте перевтомитися і перегоріти. Попри постійний приплив сил і впертість Тельців їм все ж слід більше відпочивати.

Близнюки

Карта Місяця: Дев'ятка кубків

У лютому вас чекає небувала удача, щастя і блаженство. Ваша доля виявиться повністю в ваших руках, тому не слухайте ніяких порад. Все, за що ви візьметеся в лютому, відгукнеться вам подвійно. Карти радять вам братися за складні справи, але лише в тих сферах, які вам до душі. У нелюбій роботі ви навряд чи чогось досягнете.

Рак

Карта Місяця: П'ятірка пентаклей

Читайте такожЗ'явився гороскоп на лютий 2021Лютий буде для вас непростим місяцем з безліччю випробувань, але сумувати не потрібно. Важливо зберегти позитив і гарний настрій. У боротьбі за своє щастя і проходженні випробувань ви зможете побачити вирішення нагальних питань. Розберіться у своєму минулому і постарайтеся виправити старі помилки.

Лев

Карта Місяця: Паж пентаклей

Левам в лютому потрібно мислити не емоціями, а логікою. Вам слід приборкати свою емоційність, чутливість і образливість. Якщо ви покладетеся на логіку - все пройде вдало. У лютому вам варто зайнятися рутинними речами, які ви давно відкладали. Це вдалий місяць для ремонту в квартирі - він принесе вам задоволення.

Діва

Карта Місяця: Імператриця

Карти радять вам прибратися в будинку, позбутися від усього сміття і непотрібних речей. Поміняйте обстановку в квартирі на ваш смак, позбудьтеся від старих і некрасивих речей. Проводьте більше часу з сім'єю. Всі ці справи доставлять вам задоволення і допоможуть відірватися від роботи. Цього місяця будьте королем або королевою - балуйте себе, купуйте красиві речі і прочитайте цікаву книгу.

Терези

Карта Місяця: Лицар пентаклей

У цьому місяці ви будете в ударі. Карти радять вам бути стійким, впевненим у собі і навіть впертим. Ніхто не зможе образити вас або вивести з рівноваги. Поставте собі мету на місяць і сміливо йдіть до неї. Нікого не слухайте і йдіть напролом - тоді вас чекає безліч досягнень.

Скорпіон

Карта Місяця: Паж жезлів

Карти таро радять Скорпіонам жити сьогоднішнім днем. Ставте короткострокові цілі, не відкладайте нічого на завтра і чекайте максимальних результатів тут і зараз. У лютому ви будете дуже різко реагувати на будь-яку невдачу. Можливо, в цьому місяці вами і вашою енергійністю спробують скористатися погані люди, так що будьте дуже уважні.

Стрілець

Карта Місяця: Пустельник

Цього місяця не варто шукати пригод і суєти. Це час для роздумів і пошуку себе. Ваша карта Відлюдник радить вам абстрагуватися від усіх, ненадовго відійти від соціуму. Проведіть час наодинці з собою, розберіться зі своїми думками і будьте чесні з собою.

Козоріг

Карта Місяця: Вісімка мечів

Козерогів чекає дуже складний місяць - всюди вас чекатимуть перешкоди і неприємності. У вас накопичиться безліч справ, з якими ви не встигнете впоратися. Однак не потрібно впадати у відчай і хапатися за голову - Всесвіт перевіряє вас. Якщо ви проявите стійкість і терплячість - вас чекає винагорода.

Водолій

Карта Місяця: Імператор

Карти рекомендують вам максимально викластися на роботі і в сім'ї в цьому місяці. Досягти всіх запланованих цілей вам буде заважати розслабленість і ледачість. У лютому ви будете відчувати занепад сил, і повну відсутність бажання робити що-небудь. Піддаватися цим почуттям не можна, інакше ви не отримаєте винагороду від долі.

Риб

Карта Місяця: Смерть

У колоді таро Смерть - це символ завершення, прийдешніх змін і кардинальних поворотів долі. Обіцяні вам зміни можуть бути як негативними, так і позитивними, але ваше життя вже не буде колишнім. Рекомендується позбутися від старих речей в будинку. Цього місяця на вас чекає зміна світогляду та життєвих цінностей. Можливо, вам доведеться повністю поміняти коло спілкування. Це вдалий місяць для закінчення старих справ і початку нових.

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Автор: Катерина Пулатова