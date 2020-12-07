2021 для України-рік структурування, після серйозної кризи.

Для України настає важливий рік-період повернення Сатурна в натальне положення, а це означає, що життя держави підходить до переломного моменту.

Про це розповіла УНІАН астролог Марина Скаді.

Вважається, що вік 29-30 років, один з критичних, тому що цикл звернення планети-гіганта Стурна навколо Сонця становить близько 30 років. Сатурн в астрології відповідає за порядок, соціальний статус, обмеження, норми і правила, структуру, субординацію, контроль – це соціальна планета. "Всьому свій час" - цей принцип відповідає характеристикам планети Сатурн. Це страж порога Сонячної системи, найдальша з планет, видимих неозброєним оком.

Читайте такожНазвано три знаки Зодіаку, з якими нестерпно важко в шлюбіУ перші тридцять років свого життя - протягом першого обороту Сатурна, Україна лише дозрівала для того, щоб зайняти гідне місце в світі. У 2021 році відбуваються серйозні зміни в політичній та економічній сферах, нерідко пов'язані з втратами, труднощами, перешкодами. Але наша країна стає соціально дорослою, знаходить своє місце під сонцем.

2021 для України-рік структурування, після серйозної кризи. У цей період відбувається перевірка, чи готові ми будувати долю за власним сценарієм або підемо звичним шляхом – залежність від інших країн.

Всі, хто має відношення до України, переосмислюють цінності, згідно з якими жили до цього, якість відносин - з собою і оточенням, бажання і життєвий напрямок.

Протягом року вірогідні мирні протести, але кардинальної зміни політичного ладу в країні не буде. Активна участь невеликої частини населення, призведе до зміни нинішніх ситуацій у відносинах з іншими країнами, будуть виявлені основні проблеми, які заважають планованому зростанню. Зрештою, уряд критично оцінить свої цілі, досягнення і невдачі, після чого відбудеться звільнення від негативного впливу ззовні.

Рік почнеться з перезавантаження влади в Україні, що принесе позитивні зміни, з'явиться можливість перевірити правильність обраного курсу. Але тільки в об'єднанні опозиційних і керівних сил, можна намітити реальні плани на майбутнє. У перші місяці року триватиме падіння, а помітний прогрес і відновлення економіки в Україні почнеться з середини 2021 року.

З'єднання Юпітера і Сатурна в знаку Водолія 21 грудня 2020, принесе соціальні оновлення, зміни в політичній сфері, відкриє перед усіма нові горизонти можливостей. Зміниться структура світового устрою, але цьому передує глибока реструктуризація і трансформація життя абсолютно всіх країн – Сатурн і Юпітер в 2020 з'єдналися з Плутоном, який передає цим планетам енергію трансформації, примусово руйнує і перетворює наш звичний стан речей у світі, заради нового прогресивного суспільства і щасливого майбутнього.

12 січня 2020 відбулося з'єднання Сатурна з Плутоном в Козерозі – одне з найважливіших з'єднань у світовій астрології. Буває раз в 30 років і приносить серйозні події, різного роду глобальні трансформації. Для всього світу це було знаменовано поширенням COVID-19. Складні ситуації, що виникають в періоди подібних астрологічних подій, даються людям для усвідомлення того, що ми робимо врозріз з ритмами Всесвіту.

Плутон має відношення до стихійних лих і руйнувань, ядерної енергії, трансформацій, неконтрольованих масових подій. Сюди відносять питання життя і смерті, в тому числі, поширення небезпечних вірусів, епідемії, війни. З 20-х чисел грудня 2020 Сатурн і Юпітер йдуть від впливу Плутона, тому всі неприємності, пов'язані з коронавірусом, поступово будуть слабшати. У квітні 2021 світ повернеться в колишній ритм життя, в тому числі і Україна. Хоча політичні питання ще сприятимуть хвилюванням, протестам, але це будуть мирні рухи. Будуть вжиті заходи, які дозволять обмежити економічний збиток пандемії. І в першій половині 2021, багато хто усвідомлює, що складності 2020 року, залишилися в минулому.

З квітня 2021, вирішиться стресова і навіть драматична ситуація, пов'язана з COVID-19 і наслідками коронавірусу. Економічна криза, яка сталася восени 2020, виявиться останньою глобальною негативною подією за останні кілька років.

У 2021 почнеться поступове зростання, зв'язок держави і бізнесу посилиться, відбудеться звільнення від стримувального впливу інших країн, що дасть значні поліпшення в житті кожної людини. У квітні 2021 карантинні заходи в Україні почнуть послаблюватися, виробництво відновить свою роботу, до середини 2021, Україна подолає коронакризову ситуацію.

Що стосується Донбасу і Криму – особливих змін не буде, ні в ту, ні в іншу сторону. Хоча взаємні дії, спрямовані на завершення збройного конфлікту, дозволить створити всі необхідні умови для проведення конструктивних переговорів. Навряд чи, Україна візьме кордон під контроль, але будуть знайдені компромісні рішення, що дасть можливість нормальної життєдіяльності по обидва боки від лінії розмежування.

У 2021 році активізуються енергії Водолія - 21 грудня буде чергове з'єднання двох гігантських планет Сатурна і Юпітера. Ці сполуки відбуваються приблизно раз на 20 років. У 2000 році це з'єднання проходило в знаку Тельця, що характеризує володіння, матерію. Ось і була у людей останні 20 років жага наживи. 21 грудня 2020 року з'єднання Сатурна і Юпітера буде проходити в знаку Водолія, що відповідає за все нове і сучасне, об'єднання, дружбу, свободу і незалежність.

Пріоритети і цінності будуть докорінно змінюватися. Знання та інформація будуть цінуватися найбільше. Люди будуть прагнути вирішувати всі конфлікти мирним шляхом, домовлятися, Шукати взаємний інтерес. Багато зрозуміють, що цінності, насправді можуть бути не тільки матеріальні. В Україні занадто багато протиріч і поглядів в регіонах, тому, будуть виникати питання особливого статусу Донбасу. По Криму ситуація ніяк не зміниться, час пішов, все потрібно робити вчасно. Але і загострення збройного конфлікту вже не буде, в період активних енергій Водолія всі питання вирішуються шляхом переговорів, за допомогою друзів і однодумців.

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Автор: УНІАН