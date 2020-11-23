День "п'яти двійок", тобто 22 грудня 2020 року – найбільш небезпечна дата, коли на Землю може обрушитися астероїд, попереджає астролог.

На думку українського астролога, в грудні на Землю може впасти астероїд, здатний знищити людську цивілізацію.

Про це заявив астролог Влад Росс, пише "Главред".

Читайте такожНа три знаки Зодіаку на цьому тижні чекає казкова удача-ГлобаЗа його словами, спочатку 2020 рік обіцяв бути "роком астероїдів". Так, в квітні з Землею зблизився астероїд розміром з Еверест, в листопаді застерігали про наближення до нашої планети астероїда "розміром з холодильник".

"Цей "холодильник" до нас все-таки не долетить, а якщо і долетить, то згорить в атмосфері, перетворившись в який-небудь Чебаркульский метеорит, не більше того. Однак в грудні Землі загрожує реальна небезпека, особливо поблизу "п'яти двійок", коли Юпітер і Сатурн з'єднаються в зодіакальному знаку Водолія. А Водолій вказує на великі катаклізми, глобальні зміни, руйнування старого світу і створення нового", – зазначив Влад Росс.

Найбільш небезпечною датою астролог вважає день "п'яти двійок", тобто 22 грудня 2020 року.

"Саме поблизу цього до землі підлетить астероїд з боку Сонця, завдяки чому він поки що залишається невидимим для нас. Є великий ризик, що він впаде на землю і зруйнує дощенту Америку", – застеріг Росс.

Астролог вважає, що небезпека зросте в період сонячного затемнення, яке трапиться 14 грудня цього року.

"Період 14-23 грудня буде найнебезпечнішим, коли стане можливим знищення і руйнування людської цивілізації на планеті Земля. Світ, в підсумку, може змінитися до такої міри, що ми не можемо навіть собі уявити. Тому всім раджу в грудні запастися туалетним папером, гречкою, цукром, сіллю і сірниками", – зазначив Влад Росс.

Раніше астролог склала гороскоп для всіх знаків Зодіаку на період коридору затемнень.

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Автор: УНІАН