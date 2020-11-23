У періоди затемнень відбувається вивільнення емоцій, яскравіше проявляються страхи і фобії.

Затемнення - це певні взаємодії Місяця і Сонця, що періодично відбуваються неподалік від місячних вузлів. Сонячні затемнення завжди відбуваються в молодик (з'єднання Сонця і місяця), а місячні – в повний місяць (протистояння Сонця і Місяця). Сезон затемнень формує фон подій на найближчі пів року (до наступного сезону затемнень). У місячні затемнення розум пригнічує почуття, а в сонячні затемнення, навпаки – почуття переважають над розумом.

У періоди затемнень відбувається вивільнення емоцій, яскравіше проявляються страхи і фобії. Але саме цей час відмінно підходить для позбавлення від негативних програм, страхів і залежностей. Тип вираження коридору затемнень характеризує цикл Сароса. Залежно від того, на якому полюсі народилося затемнення, вони відзначаються буквами N – сім'я, народжена на Північному полюсі і S – сім'я, народжена на південному полюсі. Також, кожна сім'я затемнень крім букви має і порядковий номер, розповіла УНІАН астролог Марина Скаді.

Читайте такожАстрологи назвали головні помилки знаків Зодіаку у стосункахНапівтіньове місячне затемнення відбудеться 30 листопада в 9-му градусі Близнюків на північному вузлі, відкриває коридор затемнень, який відноситься до групи Сароса 4 S. народження цієї сім'ї затемнень відбулося 19 березня 1624 року в 4:26 на Південному полюсі (це було сонячне затемнення), завершення буде 15 травня 2868 року. Ця серія приносить з собою дуже сильні емоційні почуття в сфері взаємин і грошей. Найкращий підхід до цих затемнень-уникати поспішних дій, щоб всі питання можна було б чітко позначити. Правильно поставлене завдання-це вже половина рішення. Місячне затемнення-це затемнення душі, що відбувається на північному вузлі в Близнюках 30 листопада і ставить питання перед усіма: "а що я тут роблю і як жити в нових реаліях?». Це затемнення-криголам, що прокладає шлях вперед. Нове входить в наше життя, з'являється необхідність оновитися і залишити старе. Затемнення на північному вузлі дає можливість для майбутнього, підтримує сам принцип життя, полегшує процес перезавантаження для орієнтації на майбутнє. Для того, щоб звести до мінімуму можливі негативні впливи місячного затемнення 30 листопада, необхідно вчитися, включати свідомість і йти від емоцій. Продумувати чітко кожен крок, вибудовуючи реальні плани на майбутнє.

Завершується коридор затемнень групи Сароса 4S і 2020 рік, повним сонячним затемненням 14 грудня в 13-му градусі Стрільця на південному вузлі. Це затемнення духу, тобто Сонця немає, реальність спотворена, свідомість затьмарилося емоціями, немає ясності, немає волі. Свою центральну роль людина не бачить і не усвідомлює, немає життєвих сил. Оскільки Місяця багато - вона затьмарила сонце, то люди схильні демонструвати те, що має бути приховано. Видно емоції, відсутнє розуміння реальної загрози, але при цьому багато необгрунтованих страхів. Будь-яке затемнення дає блок за якостями знака, в якому відбувається – тобто в цей сезон затемнень йдуть спотворення по сфері навчання, розширення світогляду, перспектив. Південний вузол - це традиції, звички, показує те, що комфортно і вже устоялося, стабілізувалося. Але! Це вигадана надійність, тому необхідно прийняти умови по Північному вузлу, щоб отримати ресурс для майбутнього. По Південному вузлу ми позбавляємося чогось, звільняємо місце для нового. Для того, щоб обійти гострі кути в сонячне затемнення 14 грудня і найближчі до нього дні, необхідно, з уже наявним досвідом шукати щось нове. Прийшла пора переглянути, переробити, по-старому вже неможливо. Тобто відбувається переоцінка усталеного з необхідністю шукати нові варіанти, але які – розуміння прийде відразу ж після закінчення коридору затемнень. У сонячне затемнення важливо правильно з'єднати зовнішнє - це аспект Сонця і внутрішнє – місяць, скинути страхи, відмовитися від старого і безперспективного на користь нового.

7 грудня 2020-серединна точка (Середня календарна дата між двома затемненнями).

Не починайте важливі справи в цей день, як і взагалі в коридор затемнень, щоб уникнути непотрібних розчарувань. Головна астрологічна рекомендація на цей день - не починати важливі справи і не приймати значущі рішення, тому що вони можуть реалізуватися, абсолютно непередбачуваним чином. Результати всіх справ, розпочатих на серединну точку між затемненнями і наслідки від цього, можуть бути насичені непередбачуваними випадковостями, які різко поміняють хід справи. Серединна точка заряджає енергією тільки найнеймовірніші події, але вона негативно відбивається на запланованому, передбачуваному і перевіреному досвідом і часом. В серединну точку, активізуються кармічні питання і, слід бути готовими до найнесподіваніших "подарунків долі". Найголовніша характеристика серединних точок-це непередбачуваність подій, явищ, процесів.

Попередній раз затемнення серії Сароса 4S були з 20 листопада по 4 грудня 2002. Ці затемнення вплинули на фон першої половини 2003 року. Відповіді на багато питань, які з'являться в сезон затемнень осінь – зима 2020, ви зможете знайти, якщо звернетеся до минулого досвіду, згадайте те, що відбувалося з вами в цей період.

Увечері 1 грудня Меркурій, а 12 грудня білий місяць – світла кармічна точка, перейдуть в знак Стрільця. Ці транзити допоможуть у пошуку життєвої місії, направляючи людей до горизонтів нового досвіду, щоб прийшло усвідомлення того, що істина включає в себе і позитивні, і негативні аспекти. Багато хто розуміє значення протилежних поглядів і думок і те, що істина народжується в єдності і боротьбі протилежностей. Люди стають більш відкриті до нових філософських концепцій та ідей. Суспільна свідомість змінюється в кращу сторону-позитивніше сприймаються і усвідомлюються ресурси, тон суспільного настрою стає більш сприятливий. Все це сприяє оптимістичним настроям, позитивний внутрішній настрій полегшить процес оновлення в цей коридор затемнень.

У сезон затемнень листопад-грудень 2020 року, в зоні ризику знаходяться три знаки Зодіаку – Близнюки, Стрільці, Діви, а також і представники риб, але тут негативний вплив менш виражено, менш напружено. Леви і Раки, в будь – якому випадку, потрапляють під вплив затемнень, тому що їх управителі-світила Сонце і Місяць, які беруть участь у формуванні цього астрологічного події.

Овен

Підвищена енергійність і життєрадісність Овнів сприятиме подоланню багатьох перешкод. Динамічно будуть використовуватися всі надані можливості, будь-яка ініціатива в цей період буде сприятливою і після закінчення сезону затемнень ви зможете успішно почати будь-який проект, який необхідно виконати в короткий термін, або зайнятися підприємницькою діяльністю. У цей період зростає тенденція до укладення більш тісних партнерських відносин з представниками іншої статі.

Тілець

Цей коридор затемнень може підірвати впевненість Тельця у власних силах, здається, що дуже важко домогтися в житті, поставлених цілей, що не вистачає енергії. Тут, багато в чому, все залежить від особистих аспектів гороскопу. Можлива емоційна струс, але це все заради майбутнього, нехай навіть доведеться чимось пожертвувати, щось втратити. Основне питання, яке потрібно усвідомити - це побачити свої можливості і зрозуміти як їх використовувати з вигодою і користю для себе.

Близнюки

У знаку Близнюки відбудеться місячне затемнення 30 листопада, тому представники цього знака відчують енергії цього коридору затемнень дуже сильно. Емоції будуть бушувати і заглушати голос розуму, але постарайтеся проявити спокій, так як емоції дадуть лише негативний результат. Відбудеться завершення чогось. Настає той самий момент, коли треба підводити риску і ставити жирну крапку. У чому саме? А це залежить від того, в якому астрологічному будинку особистого гороскопу відбувається затемнення. Це час змін, можливо різких і болючих, але необхідних.

Рак

Представники знака раку завжди відчувають будь-яке затемнення, тому що цим знаком управляє Місяць, яка бере участь у формуванні затемнень. У цей період треба виплеснути негатив, щоб залишити його в минулому і почати життя з чистого аркуша. Ви відчуєте сильний дисбаланс між вашими свідомими і підсвідомими потребами. Буде складно сконцентруватися і прийняти правильні рішення, тому краще відкласти важливі зустрічі і розмови. Багато подій можуть відбутися далеко не так як планувалися,

Лев

Леви, так само як і Раки, особливо сильно відчувають періоди затемнень. Перепади настрою, мінливість почуттів і порушення здоров'я характерні для цього періоду. Ви можете відчувати себе пригніченим і недооціненим. Труднощів у відносинах з начальством, протистояння з підлеглими Вам, мабуть, не уникнути, що може пошкодити вашому бізнесу і роботі. Виключіть особисті зіткнення, прояв амбіцій, егоїзму, емоційної агресивності, і ви уникнете безлічі неприємностей, викликаних дією затемнень. Слід також постаратися дотримуватися крайньої обережності на дорозі, під час водіння автомобіля.

Діва

Серединна точка між затемненнями буде 7 грудня-місяць в цей день в знаку Діви, тому представників цього знака Зодіаку долають внутрішні конфлікти, заважають домашні проблеми і для вирішення будь-яких питань цей період несприятливий. Через похмурості і інертності, з'являється схильність вступати в конфлікти. Період характеризується несприятливим емоційним фоном, нервозністю і пригніченістю. У домашніх і коханих може скластися враження, що ви навмисне йдете на конфлікт. Емоційні труднощі не сприяють і гармонійним відносинам з дітьми.

Терези

Для Терезів, цей період відзначений високою емоційною напруженістю, проявляються крайнощі в проявах почуттів. Почуття часом затьмарюють розум. Емоції можуть вийти з-під контролю, тоді не уникнути скандалів, бурхливих з'ясувань відносин. Важкий період для хронічних хворих. Важкий стан ще посилюється нервовими зривами, депресією, душевною напругою, внутрішнім розладом, занепокоєнням через дрібниці і швидко мінливим настроєм. Необережність дій, втрата пильності може стати причиною травми, особливо побутової, нещасного випадку.

Скорпіон

Скорпіони у відносинах з протилежною статтю, в сімейних відносинах, відчувають певні труднощі. Проте, говорити про істотний вплив розбіжностей періоду на стабільність відносин не доводиться, - дія цього неприємного періоду відразу ж закінчиться після закінчення періоду затемнень. Краще відмовитися від участі в розважальних заходах, обмежити себе в розвагах. Можливі сварки з жінками або через жінок, особливо це стосується вашої матері. Якщо є психічні та емоційні порушення, то ймовірні загострення і критичні стани. Бережіть себе.

Стрілець

14 грудня відбудеться сонячне затемнення в знаку Стрільця - можливі серйозні втрати і неприємності в сфері бізнесу, навколо Вас може скластися знервована, емоційно нездорова обстановка, що перешкоджає конструктивному діловому спілкуванню і вирішенню важливих ділових проблем. По можливості-підіть у відпустку, відпочиньте, так ви зможете уникнути багатьох неприємностей. Емоційна нестійкість погано відіб'ється на стані вашої серцево-судинної системи. Цей період затемнень перевірить стійкість вашого організму, але це невідповідний час для обстежень, тому що воно не покаже об'єктивної картини.

Козеріг

У Козерогів можуть відбутися зміни в особистій сфері, це період перевірки щирості і теплоти Ваших любовних або подружніх відносин. Мабуть, Вам не уникнути сварок і розбіжностей через дрібниці, але тільки близька людина допоможе Вам вибратися зі стану пригніченості і невпевненості, можливо, навіть депресії. Для чоловіків характерні "наїзди" з боку дружини, для жінок - нерозуміння її хвилювань з боку чоловіка. Діти доставлять додаткові клопоти, розкриваються прогалини в їх вихованні. Будьте обережні у витратах і витратах, можете понести майнові втрати з власної вини.

Водолій

Водоліям необхідно стримувати свої пориви і посилити самоконтроль, щоб уникнути неприємностей і поліпшити грошову ситуацію. Варто проявити обережність у всьому, тому як доведеться робити важливий життєвий вибір. Можливо, прийшов час вирішуватися на пошуки нового місця роботи. Присутній тривога, але це скоріше обумовлено прийдешніми глобальними змінами – 21 грудня у Водолії з'єднається Сатурн і Юпітер і почнеться новий 20-ти річний цикл. Але оскільки у Водоліїв все відбувається швидше, ніж у всіх інших, то ці астрологічні події накладаються один на одного і приносять Водоліям похмурі думки, адже це ж період затемнень. Обов'язково подивіться моє відео, яке вийде в грудні з приводу з'єднання соціальних планет у вашому знаку.

Риби

Представників знака Риб чекає багато спокус. Пари, які не пройдуть випробування, обумовлені цим періодом затемнень, розлучаться і, навряд чи, в майбутньому зможуть відновити взаємини. Можливі різні порушення здоров'я. Хронічним хворим бажано за кілька днів до початку коридору затемнень, пройти підтримуючу терапію, щоб уникнути загострення захворювань. Підвищена емоційність і агресивність, поряд із зовнішньою пригніченістю, можуть зіграти погану роль у відносинах з ближніми. Несприятливий період для вирішення проблем партнерських або сімейних відносин, а також взаємин з дітьми. Уникайте надмірних задоволень і захоплення любовними справами.

Вас також можуть зацікавити інші новини астрології:

Читайте новини шоу-бізнесу, гороскопи на каналі УНІАН Lite в Telegram

Автор: Ольга Броскова