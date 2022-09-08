Не дарма кажуть, що до кожної людини є свій особливий підхід.

Вивчити компліменти за знаками Зодіаку важливо для того, щоб знати як правильно спілкуватися з різними людьми, і як поводити себе, щоб сподобатися тій чи іншій людині. Розповідаємо, що люблять чути про себе чоловіки і жінки.

Овен

Овни обожнюють, коли їм говорять компліменти. Найбільше їм до душі, коли оточуючі хвалять їхню зовнішність. Наприклад, сильні руки, широкі плечі і рівну поставу. Це додає їм впевненості в собі.

Телець

Тельці радіють, коли чують щось про своє волосся. Їм важливо знати від оточення те, що у них хороша зачіска, що їм дуже пасує їхня нова стрижка або новий колір волосся. Загалом, якщо хочете сподобатися Тельцям, обов'язково зробіть акцент на цьому.

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Близнюки

А ось Близнюкам абсолютно не цікаві аспекти, пов'язані із зовнішністю. Їм важливо знати, що їх працю цінують і люблять.

Саме тому їм лестять компліменти на адресу їх роботи. Похваліть їх за професіоналізм і вони будуть до вас прислухатися.

Рак

Раки дуже скромні люди, але дуже уважні до дрібниць. Астрологи стверджують, що їм дуже подобається, коли оточуючі роблять їм компліменти щодо нових сережок, манікюру або нової кофтинки.

Лев

Леви дуже люблять себе, тому і дуже люблять компліменти. Вони люблять, коли їх хвалять за все: за зовнішність, за професійні досягнення, за особисті перемоги. Але найбільше вони в захваті від фрази: "Ти мене надихаєш!".

Діва

Правильний комплімент для знака Зодіаку Діва - це фраза: "Ти ніколи не перестаєш мене дивувати!". По-перше, Діви дуже кмітливі і креативні, а по-друге, ну кому не подобається, що їхні сильні сторони помічають і цінують?

Терези

Якщо хочете зробити комплімент Терезам, скажіть їм: "Я знаю, що завжди можу на тебе розраховувати!". Уродженці цього знака Зодіаку дуже турботливі, тому їм важливо знати, що їхні старання і працю цінують.

Скорпіон

Хорошим компліментом послужить оцінка їхньої зовнішнього вигляду. Справа стосується не банальних компліментів, а похвали якоїсь окремої частини тіла.

Наприклад, можете сказати, що у них дуже красиві очі або губи, струнка фігура або класний аутфіт.

Стрілець

Стрільці - ті ще благодійники. Вони люблять допомагати оточуючим, тому якщо хочете зробити їм комплімент, скажіть щось про їх доброту і милосердя. Але не забудьте згадати і про те, що вони мають класний вигляд. Особливо якщо йдеться про компліменти дівчатам.

Козеріг

Якщо перераховувати кращі компліменти для кожного знака Зодіаку, то Козерогам точно хочеться чути про фігуру. Скажіть їм, що вони помітно схудли, або про те, що їхній новий наряд їх дуже стрункішає. Вони будуть в захваті!

Водолій

Уродженці цього знака Зодіаку червоніють від задоволення, чуючи хвалебні промови на свою адресу. Кращим способом привернути увагу Водоліїв буде точна оцінка його здібностей. Це може бути комплімент його заслугам на роботі чи навчанні. Наприклад: "Ти відмінно впорався із завданням, але це не дивно, адже ти дуже розумний/розумна".

Риби

Риби дуже люблять жартувати, тому найкращим компліментів для них буде фраза "Ти завжди задаєш мені настрій!" або "Мені подобається твоє почуття гумору!".

Нагадаємо, названо топ-5 найкрасивіших жінок за знаком Зодіаку.

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