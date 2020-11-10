Дівчина на ім'я Вероніка мила, доброзичлива і реалістка.

Красиве і аристократичне ім'я Вероніка популярне в Європі і США і часто зустрічається серед українських дівчаток. Це жіноче ім'я має світлу і позитивну енергетику.

Походження імені Вероніка

Ім'я має латинське походження. Утворено від імені Ференіка, що перекладається як "приносить удачу".

Форми імені Вероніка

Зменшувально-пестливі форми імені: Віра, Віка, Ніка, Нічка Нікаша, Нікуся, Нікуша, Роня, Рона, Ронюша, Веронічка, Вірочка, Вероня, Веруня, Веруша.

В інших країнах зазвичай використовується форма імені з наголосом на букву О.

Вероніка в дитинстві

Дівчинка з ім'ям Вероніка росте приємною і милою дитиною. Вона позитивна і життєрадісна, часто жартує і заражає інших хорошим настроєм. Любить бути в центрі уваги, часто прикрашає або прибріхує, щоб їй приділили час, але робить це не зі зла.

Вероніка - дуже творча і артистична дівчинка. Часто у неї з раннього дитинства проявляються таланти до малювання, співу, гри на музичних інструментах, танців або акторства. Батькам потрібно придивлятися до умінь дочки і своєчасно віддати її у творчий гурток.

У підлітковому віці Вероніка може стати "пацанкою", погано вчитися і зв'язатися з сумнівною компанією. Щоб цього не сталося, важливо розвивати в дівчинці її таланти і розвинути в ній цілеспрямованість.

Характер імені Вероніка і доля Вероніки

Доросла Вероніка залишається милою і доброю, але також набуває нових рис - впевненість в собі, рішучість і працьовитість. Це вольова дівчина з міцним внутрішнім стрижнем. Вона зберігає спокій в будь-якій ситуації, добре переносить життєві труднощі і легко переживає невдачі. Свій настрій дівчина передає іншим: надихає близьких і допомагає їм не падати духом.

Читайте такожАстрологи назвали трійку ідеальних жінок за знаком Зодіаку-перед ними не встоїть жоден чоловікЗа характером дівчина з ім'ям Вероніка інтроверт. Вона має мало друзів і довго розкривається з новими людьми. При зовнішньому спокої вона досить ранима і може пам'ятати образи багато років. Для своїх друзів залишається відданою подругою.

Вероніка - реалістка і практична людина. Вона легко розпізнає брехню і маніпуляції. Її довіру легко втратити. Це дуже творча особистість з сильною схильністю до мистецтва. У монотонній, нудній і офісній роботі рідко домагається успіху.

Серед недоліків Вероніки можна виділити ледачість, не зосередженість, забудькуватість, розважливість, ревнивість, егоїстичність.

Ім'я Вероніка в коханні

Вероніка дуже привабливо виглядає і стежить за собою, чим зачаровує чоловіків. Чоловічій статі подобається її начитаність, творчий потенціал, відкритість і чесність. Шанувальників у неї небагато, але всі вони мають серйозні наміри.

Заміж Вероніка зазвичай виходить пізно, коли отримає освіту і реалізується у своїх хобі. Сім'я і домашні клопоти її не дуже приваблюють. В молодості Вероніці хочеться подорожей, активного відпочинку і частих переїздів. Часто вона заводить дітей ближче до 30 років. До материнських обов'язків відноситься відповідально, але строгості їй не вистачає.

Любовна сумісність Вероніки з іншими іменами

Вероніка має високу сумісність в коханні з такими чоловіками: Ігор, Тарас, Остап, Володимир, Микита, Григорій, Антон, Роман, Олександр, Станіслав, Борис.

Низька сумісність в коханні у Вероніки з іменами Дмитро, Іван, Віктор, Костянтин, Андрій, Владислав, Денис, Арсеній, Гліб.

Іменини Вероніки

Вероніка відзначає православні іменини 25 липня і 17 жовтня.

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Автор: Катерина Пулатова